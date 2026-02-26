Об этом Демин сообщил в интервью Еве Коршик. Однако он не уточнил, когда именно произошло горе, и не назвал имя женщины.

Я знаю, что такое, когда девушка теряет ребенка. В моих отношениях был выкидыш,

– поделился Слава Демин.

Ведущий отметил, что понимает, что чувствуют мужчины, чьи любимые потеряли ребенка. Демин осознавал, какая ответственность лежит на его плечах, что он должен держать все под контролем.

Когда плачет твой любимый человек... Нет, не так. Когда он тебе звонит в истерике и говорит, что только что произошло. Первая твоя реакция – не впадать в отчаяние, а аккумулировать все силы для того, чтобы сделать так, чтобы твой любимый человек это как можно легче перенес,

– добавил он.

Слава признался, что поддерживал любимую, не показывал свои слезы, хотя хотелось плакать.

К сожалению, я не помню свои ощущения, когда узнал, что она беременна. Ощущение потери ребенка до сих пор перекрывают все остальные ощущения,

– отметил ведущий.

Что известно о личной жизни Славы Демина?