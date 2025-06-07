SLAVIA вдруге вийшла заміж та показала фото з коханим

Співачка SLAVIA та бізнесмен Андрій Павлюк одружилися. Вони встигли зареєструвати шлюб до народження малюка.

Про це SLAVIA повідомила в інстаграмі, передає Show 24. Вона показала фото, зроблені біля ДРАЦСу.

До речі Вагітна SLAVIA чесно зізналася, чи планує весілля з коханим-бізнесменом

SLAVIA опублікувала фотографії з коханим, бізнесменом Андрієм Павлюком. Вони зареєстрували шлюб у відділ ДРАЦСу в Житомирські області.

SLAVIA одягнула білу сукню до колін, а свій образ доповнила прикрасами та чорними сонцезахисними окулярами. Андрій показався в чорній футболці та окулярах. Цікаво, що пара позувала без обручок.

Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням. Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі,

– написала співачка.

У коментарях під дописом новоспечене подружжя вітають з важливою подією:

"Найтепліші вітання! Гірко молодятам!", – написала Наталка Карпа.

"Вітаю! Щасливого подружнього життя! Приємно бачити вашу родину у Житомирі".

"Вітаю! Ви дуже терпляча жінка. Щасливого шлюбу, радості й легких пологів".

"Вітання, гарного життя під мирним небом!"

"Найщиріші вітання. Щастя, злагоди та любові".

Коротко про особисте життя SLAVIA