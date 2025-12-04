Він мене ненавидить, – найскандальніша учасниця "Холостяка" заявила, що посварилась з Решетником

Софія Шамія – володарка титулу "Міс Україна 2023". Вона стала учасницею 14 сезону проєкту "Холостяк" і була першою, хто покинула шоу зі скандалом.

Ба більше, ексучасниця проєкту відкрито заявила про конфлікт із незмінним ведучим "Холостяка" – Григорієм Решетником, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал NABARI.

Дивіться також Як зараз виглядає перший "Холостяк" – Максим Чмерковський, який став багатодітним батьком

За словами Шамії, Григорій неодноразово жартував над нею у соцмережі Threads. Така поведінка ведучого стала причиною того, що вони посварились.

Ба більше "Міс Україна 2023" заявила, що Решетник її ненавидить.

Григорій мене ненавидить. Мені він подобається як людина, у нього класно побудована модель родини. Але він шуткує з мене в Threads. Він хайпує, але у всього є межі. Коли це два-три рази – добре, але коли чотири-п'ять, то можна зупинитися. Це був відкритий булінг,

– розповіла ексучасниця "Холостяка".

Дівчина каже, що навіть написала шоумену, що час зупинитись, а той відповів наступне: "Це ви повинні зупинитися піаритися на проєкті!".

Софія Шамія / Фото з інстаграму "Холостяка"

Та і на цьому Софія не зупинилась. Виявилось, що вона зателефонувала до ведучого й запропонувала свою кандидатуру на роль наступного сезону "Холостячки". Вона аргументувала тим, що зараз її ім'я часто з'являється у заголовках ЗМІ, тому це можна використати.

Решетник відповів, щоб дівчина звернулась до піар-відділу телеканалу. Шамія розповіла, що розмова виявилась спокійною та привітною.

Раніше в Threads "Міс Україна 2023" обурилася через те, як її показали в шоу, стверджуючи, що монтажери створили враження, ніби вона наївна дівчинка. Шамія також зазначила, що в шоу приділяли занадто багато уваги її титулу.

Скандали з Софією Шамією