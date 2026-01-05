Маєте стати мішенню, – скандальна учасниця "Холостяка" розкрила критерії відбору дівчат на шоу

14 сезон романтичного реаліті "Холостяк" став одним із найбільш обговорюваних. Після завершення шоу одна з його учасниць, Софія Шамія, розповіла про те, як обирають дівчат на проєкт.

За словами Софії, на кастингу відбирають максимально нестандартних, скандальних або "гострих" дівчат, створюють ситуації та конкурси, щоб перевірити, як вони поводяться у конфліктній атмосфері.

Беруть не просто цікавих людей беруть тих, хто може дати емоцію в кадрі. Якщо ви не будете "цікаві" для телебачення, вас не візьмуть. Потрібно бути або дуже скандальною, або мати яскраву, часто трагічну історію. Фактично ви маєте стати мішенню для телебачення тоді вас беруть у проєкт,

– зазначила Шамія.

Софія Шамія розповіла, як відбирають дівчат для участі в шоу "Холостяк" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що сама Софія стала однією з найбільш обговорюваних учасниць 14 сезону "Холостяка".

Що відомо про участь Шамії в шоу "Холостяк"?