Маєте стати мішенню, – скандальна учасниця "Холостяка" розкрила критерії відбору дівчат на шоу
- Софія Шамія розповіла, що на кастингах "Холостяка" обирають нестандартних, скандальних або "гострих" дівчат для створення емоцій у кадрі.
- Сама Софія подала позов до суду після скандалів на шоу і покинула проєкт, заплативши штраф у 200 тисяч гривень.
14 сезон романтичного реаліті "Холостяк" став одним із найбільш обговорюваних. Після завершення шоу одна з його учасниць, Софія Шамія, розповіла про те, як обирають дівчат на проєкт.
За словами Софії, на кастингу відбирають максимально нестандартних, скандальних або "гострих" дівчат, створюють ситуації та конкурси, щоб перевірити, як вони поводяться у конфліктній атмосфері.
Беруть не просто цікавих людей беруть тих, хто може дати емоцію в кадрі. Якщо ви не будете "цікаві" для телебачення, вас не візьмуть. Потрібно бути або дуже скандальною, або мати яскраву, часто трагічну історію. Фактично ви маєте стати мішенню для телебачення тоді вас беруть у проєкт,
– зазначила Шамія.
Зауважимо, що сама Софія стала однією з найбільш обговорюваних учасниць 14 сезону "Холостяка".
Що відомо про участь Шамії в шоу "Холостяк"?
- Модель взяла участь в проєкті через симпатію до Тараса Цимбалюка, та після цього опинилася в центрі одразу кількох скандалів.
- На першій вечірці дівчина не знала, що таке "турнікет", а в третьому випуску лікарка-косметологиня Оксана Шанюк звинуватила її в стосунках із чоловіком своєї вагітної клієнтки. Сама Софія категорично заперечує ці звинувачення.
- На тлі конфлікту з Оксаною Шамія прийняла рішення покинути проєкт. Через те, що вона сама пішла з шоу, змушена була заплатити телеканалу СТБ штраф у 200 тисяч гривень.
- Крім того, Софія повідомила, що подала позов до суду і зазначила, що "винні в поширенні неправдивих відомостей щодо неї обов'язково понесуть передбачену законом відповідальність".