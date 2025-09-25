Про народження третьої дитини зірка повідомила у соцмережах. Вона поділилась милою світлиною і вже отримала тисячі слів привітань.

Ріанна також розкрила дату народження дівчинки та її ім'я, однак опустила деталі щодо ваги та зросту, пише Show24 з посиланням на допис в інстаграмі.

На фото знаменитість постала на ліжку з дитиною на руках, яка одягнута у костюм рожевого кольору, а руки Ріанни по боках прикрашають два великі банти.

Ріанна втретє стала мамою / Фото з інстаграму співачки

Артистка також написала, що дівчинка з'явилась на світ ще 13 вересня, а також повідомила її ім'я – Rocki Irish Mayers (Рокі Айріш Майєрс). Цікаво, що пара назвала дитину на честь батька Ріанни – Асапа Роккі (справжнє ім'я – Раким Ателастон Майерс).

На другому фото, яке опублікувала зірка, можна розгледіти маленькі рожеві боксерські рукавички. Ймовірно, світлина ховає за собою певне значення.

Маленькі боксерські рукавички / Фото з інстаграму Ріанни

Цікаво, що ще у липні обранець Ріанни – A$AP Rocky, розсекретив стать майбутньої дитини. Як зазначає видання People, пара прийшла на прем'єру мультфільму "Смурфи", де чоловік поспілкувався з журналістами. Під час розмови він тримав в руках м'яку іграшку Смурфетку (саме цю героїню озвучує Ріанна). Побачивши це, Кевін Фрейзер запитав у репера: "Це та дівчинка, на яку ви чекали?", на що той відповів: "Так, чувак, так".

Що відомо про родину Ріанни?