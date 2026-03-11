Переміг на "Фабриці зірок", а пізніше зник: де зараз Стас Шурінс

Латвійський співак Стас Шурінс здобув шалену популярність в Україні після участі у талант-шоу "Фабрика зірок", однак доволі швидко її втратив. Увага шанувальників була прикута й до його роману з Ерікою (нині MamaRika).

Уже давно нічого не чути про Шурінса, від якого колись шаленіли тисячі жінок. Що відомо про співака, де він зараз та чим займається – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Участь у "Фабриці зірок"

Стас Шурінс взяв участь у 3 сезоні талант-шоу "Фабрика зірок", який виходив на екрани у 2009 році, і став одним із найпопулярніших учасників. Під час проєкту співак презентував авторські пісні "Сердце" і "Не сходи с ума" і був співавтором треків інших артистів. Зрештою, латвієць здобув перемогу.

Стас Шурінс – "Не сходи с ума": дивіться відео онлайн

У 2010 році вийшов проєкт "Фабрика зірок. Суперфінал", де з'явились найвідоміші учасники всіх сезонів, зокрема Шурінс. Тоді співак представив пісні "Дождь" і "Будь собой", які написав сам. Стас зміг потрапити до фіналу, проте виграв Олексій Матіас. Друге місце посіла Еріка, а третє – Дмитро Каднай.

Стас Шурінс – "Дождь": дивіться відео онлайн

Кар'єра після "Фабрики зірок"

Після "Фабрики зірок" Шурінс продовжив розвивати музичну кар'єру. Крім того, у 2011 році став учасником "Танців з зірками", що виходили на телеканалі СТБ. Його партнеркою стала Олена Пуль. Пара перемогла.

Стас Шурінс та Олена Пуль у "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

У 2012 році співак випустив дебютний альбом під назвою "Раунд 1", а другий альбом Стаса – "Естественный отбор" вийшов у 2013 році.

Переможець "Фабрики зірок 3" боровся за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2014. Тоді Шурінс презентував трек Why. Проте до Копенгагену поїхала Марія Яремчук з композицією Tick-Tock.

У 2014 році Стас представив Латвію на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі. Він став лауреатом премії російської співачки Алли Пугачової.

Особисте життя

Під час "Фабрики зірок" у Стаса Шурінса зав'язалися романтичні стосунки зі співачкою Ерікою, нині відомою як MamaRika. Згодом закохані розійшлися. Ініціатором розриву став латвієць.

Він мене кинув. Стасік мене кинув, без приколів. Я любила його страшно. Він розбив мені серце. Він просто приїхав і сказав мені: "Ми розходимося". Це було дуже боляче,

– зізнавалась MamaRika у 2025 році.

Артистка також розкрила, що Шурінс створив родину, і поділилась, що вони залишилися в хороших стосунках.

Стас Шурінс та Еріка / Фото tochka.net

У лютому 2013 року Шурінс повідомив, що таємно одружився, але не розкрив ім'я обраниці. Того ж року артист поставив музичну кар'єру на паузу та поїхав з України нібито через "політичну ситуацію в країні".

Згодом з'ясувалося, що Стас переїхав за кордон заради коханої. Співак розповідав, що у жовтні 2013 року їй зробили операцію на мозку. Дружині Шурінса потрібна була реабілітація, тож пара поїхала до Німеччини, де живуть її батьки.

Де зараз і чим займається?

Достеменно невідомо, де зараз перебуває Стас Шурінс. Проте, ймовірно, він досі мешкає у Німеччині. Співак не активний у соціальних мережах, але, судячи з його інстаграму, музику не покинув. В описі профілю переможець "Фабрики зірок 3" представив себе співаком, автором пісень і викладачем вокалу.