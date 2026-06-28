У День Конституції: Зеленський відзначив державними нагородами Гігу, Бєднякова й засновника ADAM

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції підписав указ про нагородження низки українців державними відзнаками.

Серед них – співак і композитор Степан Гіга, засновник гурту ADAM Михайло Клименко та телеведучий і актор Андрій Бєдняков. Про це повідомили на сайті Офісу Президента України.

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Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня посмертно відзначили засновника гурту ADAM Михайла Клименка. Також цю ж нагороду отримав телеведучий і актор Андрій Бєдняков.

Михайло Клименко / Фото з фейсбуку співака

Андрій Бєдняков / Фото з фейсбуку артиста

Окремо орден князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно присвоєно співаку та композитору Степану Гізі.

Степан Гіга / Фото з фейсбуку

Для довідки! Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року після боротьби з туберкульозним менінгітом. 12 грудня того ж року стало відомо про смерть Степана Гіги. Згодом рідні артиста повідомили, що причиною стали ускладнення через цукровий діабет та інфекцію, з якими організм не впорався.

Що відомо про ці нагороди?

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня є державною нагородою України, якою відзначаються громадяни за визначні досягнення у сфері економіки, науки, культури, мистецтва, державної та громадської діяльності.

Орден князя Ярослава Мудрого присвоюється за видатні особисті заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.