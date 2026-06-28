Серед них – співак і композитор Степан Гіга, засновник гурту ADAM Михайло Клименко та телеведучий і актор Андрій Бєдняков. Про це повідомили на сайті Офісу Президента України.
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Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня посмертно відзначили засновника гурту ADAM Михайла Клименка. Також цю ж нагороду отримав телеведучий і актор Андрій Бєдняков.
Михайло Клименко / Фото з фейсбуку співака Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Андрій Бєдняков / Фото з фейсбуку артиста
Окремо орден князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно присвоєно співаку та композитору Степану Гізі.
Степан Гіга / Фото з фейсбуку
Для довідки! Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року після боротьби з туберкульозним менінгітом. 12 грудня того ж року стало відомо про смерть Степана Гіги. Згодом рідні артиста повідомили, що причиною стали ускладнення через цукровий діабет та інфекцію, з якими організм не впорався.
Що відомо про ці нагороди?
Орден "За заслуги" ІІІ ступеня є державною нагородою України, якою відзначаються громадяни за визначні досягнення у сфері економіки, науки, культури, мистецтва, державної та громадської діяльності.
Орден князя Ярослава Мудрого присвоюється за видатні особисті заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.
- Раніше, з нагоди Міжнародного дня волонтерів, Президент України Володимир Зеленський відзначив 45 волонтерів державною нагородою "Золоте серце". До списку нагороджених увійшли, зокрема, комік Василь Байдак, громадський діяч Сергій Стерненко та співачка Ірина Федишин.