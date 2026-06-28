Среди них — певец и композитор Степан Гига, основатель группы ADAM Михаил Клименко, а также телеведущий и актер Андрей Бедняков. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента Украины.

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Орденом "За заслуги" III степени посмертно наградили основателя группы ADAM Михаила Клименко. Также эту же награду получил телеведущий и актер Андрей Бедняков.

Михаил Клименко / Фото из Facebook певца

Андрей Бедняков / Фото из Facebook артиста

Отдельно орден князя Ярослава Мудрого V степени посмертно присвоен певцу и композитору Степану Гиге.

Степан Гига / Фото из Facebook

Для справки! Михаил Клименко скончался 7 декабря 2025 года после борьбы с туберкулезным менингитом. 12 декабря того же года стало известно о смерти Степана Гиги. Впоследствии родственники артиста сообщили, что причиной стали осложнения из-за сахарного диабета и инфекции, с которыми организм не справился.

Что известно об этих наградах?

Орден "За заслуги" III степени — государственная награда Украины, которой отмечаются граждане за выдающиеся достижения в сфере экономики, науки, культуры, искусства, государственной и общественной деятельности.

Орден князя Ярослава Мудрого присваивается за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.