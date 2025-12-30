Степану Гізі можуть надати звання Героя України посмертно

У команді Степана Гіги повідомили, що на сайті Президента України зареєстрували петицію про присвоєння артисту звання "Герой України" "за визначний багаторічний внесок у збереження, розвиток і популяризацію української культури та утвердження національної ідентичності."

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Степана Петровича. Команда покійного співака попросила вшанувати його пам'ять і підписати петицію.

Читайте також У Києві хочуть назвати вулицю на честь Степана Гіги

У команді Степана Гіги наголосили, що він майже 50 років присвятив популяризації українських пісень.

У періоди, коли українська естрада зазнавала витіснення, Степан Гіга послідовно доводив, що українська музика може бути масовою, конкурентною й по-справжньому народною. Десятки альбомів і тисячі концертів по всій країні стали символом стійкості й незламності нашої культури,

– йдеться у дописі.

Зазначається, що зараз пісні Степана Петровича відриває для себе нове покоління, а під час повномасштабного вторгнення вони "залишаються духовною опорою для цивільних, військових і волонтерів".

Просимо підтримати цю петицію як гідне вшанування пам’яті Степана Петровича Гіги – митця, чий голос об'єднав кілька поколінь і назавжди вписаний в історію України,

– звернулась до підписників команда артиста.

Важливо! Підписати петицію можна за посиланням.

Що відомо про смерть Степана Гіги?