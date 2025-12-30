Степану Гизе могут присвоить звание Героя Украины посмертно
- На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о присвоении Степану Гиге звания "Герой Украины" за его вклад в развитие украинской культуры.
- Команда Степана Гиги призывает подписать петицию, почтив память артиста, который объединил несколько поколений своим голосом.
В команде Степана Гиги сообщили, что на сайте Президента Украины зарегистрировали петицию о присвоении артисту звания "Герой Украины" "за выдающийся многолетний вклад в сохранение, развитие и популяризацию украинской культуры и утверждение национальной идентичности".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Степана Петровича. Команда покойного певца попросила почтить его память и подписать петицию.
В команде Степана Гиги отметили, что он почти 50 лет посвятил популяризации украинских песен.
В периоды, когда украинская эстрада испытывала вытеснение, Степан Гига последовательно доказывал, что украинская музыка может быть массовой, конкурентной и по-настоящему народной. Десятки альбомов и тысячи концертов по всей стране стали символом устойчивости и несокрушимости нашей культуры,
– говорится в заметке.
Отмечается, что сейчас песни Степана Петровича отрывает для себя новое поколение, а во время полномасштабного вторжения они "остаются духовной опорой для гражданских, военных и волонтеров".
Просим поддержать эту петицию как достойное почтение памяти Степана Петровича Гиги – художника, чей голос объединил несколько поколений и навсегда вписан в историю Украины,
– обратилась к подписчикам команда артиста.
Важно! Подписать петицию можно по ссылке.
Что известно о смерти Степана Гиги?
Степан Гига умер 12 декабря в реанимации Первого ТМО Львова. Ему было 66 лет.
С народным артистом Украины попрощались 14 декабря во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похороны состоялись 15 декабря в том же месте. Гигу похоронили на Лычаковском кладбище.
19 ноября команда Степана Петровича сообщила об отмене ближайших концертов в связи с болезнью артиста и проведением срочной операции.
Впоследствии источники 24 Канала рассказали, что Гизе ампутировали ногу выше колена. Однако его пиар-менеджер не опровергла и не подтвердила эту информацию, когда наша редакция обратилась к ней за комментарием.
Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что народный артист Украины упал в коме. Пиар-менеджер Степана Петровича требовала, чтобы мужчина предоставил доказательства обнародованной информации или удалил материал и публично извинился.