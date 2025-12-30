Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Степана Петровича. Команда покойного певца попросила почтить его память и подписать петицию.

Читайте также В Киеве хотят назвать улицу в честь Степана Гиги

В команде Степана Гиги отметили, что он почти 50 лет посвятил популяризации украинских песен.

В периоды, когда украинская эстрада испытывала вытеснение, Степан Гига последовательно доказывал, что украинская музыка может быть массовой, конкурентной и по-настоящему народной. Десятки альбомов и тысячи концертов по всей стране стали символом устойчивости и несокрушимости нашей культуры,

– говорится в заметке.

Отмечается, что сейчас песни Степана Петровича отрывает для себя новое поколение, а во время полномасштабного вторжения они "остаются духовной опорой для гражданских, военных и волонтеров".

Просим поддержать эту петицию как достойное почтение памяти Степана Петровича Гиги – художника, чей голос объединил несколько поколений и навсегда вписан в историю Украины,

– обратилась к подписчикам команда артиста.

Важно! Подписать петицию можно по ссылке.

Что известно о смерти Степана Гиги?