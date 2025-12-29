Петиция с этой инициативой появилась на официальном сайте Киевского городского совета, пишет 24 Канал.

Степан Гига является одной из ключевых фигур современной украинской эстрадной музыки. В период становления независимой Украины он сделал значительный вклад в популяризацию украинского языка и песни, последовательно выступая и создавая музыкальные произведения на украинском языке в условиях жесткой конкуренции с иноязычным культурным продуктом. Песни Степана Гиги стали узнаваемой частью современного украинского культурного наследия,

– написал автор петиции Никита Николаевич Родителев.

На сбор подписей есть 45 дней. Петиция за переименование улицы в честь Степана Гиги пока набрала 2416 из 6000 необходимых голосов.

Петиция за переименование улицы в Киеве в честь народного артиста Украины Степана Гиги / Скриншот с сайта Киевского городского совета

Кроме того, что подписать петицию можно на официальном сайте Киевского городского совета, это также можно сделать в приложении Киев Цифровой. Для этого нужно открыть раздел "Петиции" и найти петицию номер 13963.

Это важный жест памяти и уважения маэстро, чья музыка стала частью истории Украины. Поддержите эту инициативу – сохраним имя Степана Гиги в сердце столицы,

– написала команда артиста в инстаграме.

Что известно о смерти Степана Гиги?