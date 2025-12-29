Петиція з цією ініціативою з'явилася на офіційному сайті Київської міської ради, пише 24 Канал.
Степан Гіга є однією з ключових постатей сучасної української естрадної музики. У період становлення незалежної України він зробив значний внесок у популяризацію української мови та пісні, послідовно виступаючи та створюючи музичні твори українською мовою в умовах жорсткої конкуренції з іншомовним культурним продуктом. Пісні Степана Гіги стали впізнаваною частиною сучасної української культурної спадщини,
– написав автор петиції Микита Миколайович Родителев.
На збір підписів є 45 днів. Петиція за перейменування вулиці на честь Степана Гіги наразі набрала 2416 із 6000 необхідних голосів.
Петиція за перейменування вулиці в Києві на честь народного артиста України Степана Гіги / Скриншот з сайту Київської міської ради
Окрім того, що підписати петицію можна на офіційному сайті Київської міської ради, це також можна зробити у додатку Київ Цифровий. Для цього потрібно відкрити розділ "Петиції" та знайти петицію номер 13963.
Це важливий жест пам'яті та шани маестро, чия музика стала частиною історії України. Підтримайте цю ініціативу – збережімо ім'я Степана Гіги в серці столиці,
– написала команда артиста в інстаграмі.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
- Серце народного артиста України зупинилося 12 грудня у реанімації Першого ТМО Львова.
- Незадовго перед цим йому провели термінове хірургічне втручання через хворобу. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Степан Гіга впав у кому після серйозних післяопераційних ускладнень. Джерела 24 Каналу стверджують, що Степану Гізі ампутували ногу вище коліна.
- 15 грудня артиста поховали у Львові на Личаківському кладовищі.