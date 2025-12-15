Майже не розповідав про особисте життя: що відомо про другу дружину Степана Гіги

Степан Гіга помер 12 грудня у 66-річному віці. Раніше артист потрапив до лікарні, команда співака повідомляла, що йому зробили термінову операцію. Джерела розповіли 24 Каналу, що чоловіку ампутували ногу вище коліна.

Смерть Степана Петровича сколихнула український шоубізнес і шанувальників артиста, адже його обожнювали мільйони, чоловік був кумиром молоді. Гіга майже нічого не розповідав про своє особисте життя, однак відомо, що співак двічі був у шлюбі. Що відомо про його другу дружину, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про другу дружину Степана Гіги?

Другу дружину Степана Гіги звати Галина. Вона є професійною бандуристкою та директоркою студії GIGARecords. Раніше жінка працювала адміністраторкою Закарпатської філармонії (артист став її солістом у 1988 році).

Гіга та Галина познайомилися у Києві та згодом створили сім'ю. У їхньому шлюбі народився син Степан, який також став співаком. У червні 2025 року йому надали звання "Заслуженого артиста України".

Для довідки! Від першого шлюбу Степан Гіга має доньку Квітославу, яка також є заслуженою артисткою України. Дівчина виховує сина Даніеля.

Основним здобутком в моєму житті є мої діти: донька Квітослава, син Степан та онук Даніель,

– писав Степан Петрович.

Степан Гіга з сином, донькою та онуком / Фото з інстаграму артиста

Дружина Степана Гіги – не публічна. У мережі пишуть, що вчора вона була на прощанні з чоловіком, яке відбулось у Львові у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, однак чи правда це – невідомо.

Де поховають Степана Гігу?