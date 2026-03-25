Яку особливу сімейну традицію дотримує сім'я Степана Гіги

12 грудня 2025 року обірвалось життя Степана Гіги. Його діти – Квітослава та Степан, досі переживають відчуття втрати батька, однак продовжують його місію.

За життя Степана Петровича не було розкрито багато інформації про його повсякденність. Ба більше, найбільша хвиля популярності до нього прийшла саме у часи повномасштабної війни. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу спадкоємці народного артиста розповіли дещо особливе про сімейні традиції.

Дуже часто родина на чолі зі Степаном Петровичем виїжджала на природу. Вони завжди поважали всі українські традиції, однак особливе місце у серці займає саме Різдво.

Це справді особливе свято для всієї сім'ї. Раніше збиралися всі разом, тато брав свій старий баян і під його супровід ми колядували. У такі моменти почувалися по-справжньому щасливими, до щему в серці,

– щиро пригадали Квістослава та Степан-молодший.

Також у родини Гіги є особлива традиція – рівно опівночі вітати одне одного з днем народження, і ніщо не може стати на заваді цьому.

Неважливо, де ми в цей момент. Часто це траплялось на гастролях, у готелях чи в дорозі. Ми могли спеціально зупинитися, запалити свічки в торті й разом привітати іменинника,

– підсумували діти артиста.

