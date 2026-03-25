При жизни Степана Петровича не было раскрыто много информации о его повседневности. Более того, самая большая волна популярности к нему пришла именно во времена полномасштабной войны. В эксклюзивном интервью для 24 Канала наследники народного артиста рассказали кое-что особенное о семейных традициях.

Очень часто семья во главе со Степаном Петровичем выезжала на природу. Они всегда уважали все украинские традиции, однако особое место в сердце занимает именно Рождество.

Это действительно особый праздник для всей семьи. Раньше собирались все вместе, папа брал свой старый баян и под его сопровождение мы колядовали. В такие моменты чувствовали себя по-настоящему счастливыми, до щемящейся в сердце,

– искренне вспомнили Квистослава и Степан-младший.

Также у семьи Гиги есть особая традиция – ровно в полночь поздравлять друг друга с днем рождения, и ничто не может помешать этому.

Неважно, где мы в этот момент. Часто это случалось на гастролях, в отелях или в дороге. Мы могли специально остановиться, зажечь свечи в торте и вместе поздравить именинника,

– подытожили дети артиста.

