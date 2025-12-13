Укр Рус
13 грудня, 11:37
Я не вірю ніяк, – автор хіта "Яворина" присвятив реквієм Степану Гізі

Софія Хомишин
Основні тези
  • Степан Галябарда написав реквієм Степану Гізі після його смерті, висловлюючи біль втрати.
  • Степан Гіга помер 12 грудня в реанімації.

Степан Галябарда, який є автором слів до відомої пісні "Яворина", написав реквієм Степану Гізі. Його він опублікував 12 грудня після трагічної звістки про те, що серце народного артиста зупинилося.

Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Степана Галябарди.

У поетичному реквіємі Степан Галябарда прощається зі Степаном Гігою й пише про біль втрати, яку неможливо прийняти одразу.

Степан Галябарда написав реквієм Степану Гізі / Скриншот з фейсбуку
 

Для довідки! У 1995 році Степан Галябарда написав вірш "У райськім саду", присвячений пам'яті Назарія Яремчука. Поет-пісняр звертався до різних композиторів, але жоден не наважився покласти ці слова на музику. Зрештою Галябарда показав текст Степану Гізі, який погодився створити мелодію. Про це співак розповідав в інтерв'ю на Mukachevo.net. Так народилася пісня "Яворина" – композиція, що до сьогодні є дуже популярною. 

Що відомо про смерть Степана Гіги? 

  • 19 листопада команда співака повідомила, що йому провели термінову операцію на тлі хвороби. Через це найближчі концерти Степана Гіги скасували.
  • Згодом джерелам 24 Каналу стало відомо, що виконавцю ампутували ногу вище коліна і він перебував у важкому стані.
  • Вже 12 грудня оголосили про смерть Степана Гіги у реанімації Першого ТМО Львова. Лише 16 листопада йому виповнилося 66 років.
  • Про час та місце прощання зі Степаном Гігою його рідні оголосять 13 грудня.