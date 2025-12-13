Я не вірю ніяк, – автор хіта "Яворина" присвятив реквієм Степану Гізі

Степан Галябарда, який є автором слів до відомої пісні "Яворина", написав реквієм Степану Гізі. Його він опублікував 12 грудня після трагічної звістки про те, що серце народного артиста зупинилося.

Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Степана Галябарди.

До теми Його ім'я назавжди вписано в нашу історію: відомі люди з болем реагують на смерть Степана Гіги

У поетичному реквіємі Степан Галябарда прощається зі Степаном Гігою й пише про біль втрати, яку неможливо прийняти одразу.

Степан Галябарда написав реквієм Степану Гізі / Скриншот з фейсбуку



Для довідки! У 1995 році Степан Галябарда написав вірш "У райськім саду", присвячений пам'яті Назарія Яремчука. Поет-пісняр звертався до різних композиторів, але жоден не наважився покласти ці слова на музику. Зрештою Галябарда показав текст Степану Гізі, який погодився створити мелодію. Про це співак розповідав в інтерв'ю на Mukachevo.net. Так народилася пісня "Яворина" – композиція, що до сьогодні є дуже популярною.

Що відомо про смерть Степана Гіги?