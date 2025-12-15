Яку обіцянку дав Степан Гіга, коли перебував у лікарні
- Народний артист України Степан Гіга потрапив до лікарні перед туром і концертом у київському Палаці спорту.
- Турменеджер Роман Слобода повідомив, що Гіга обіцяв вийти на сцену, попри хворобу.
Народний артист України Степан Гіга потрапив до лікарні напередодні великого туру та концерту в київському Палаці спорту. Співак хотів одужати та виступити для своїх прихильників.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів турменеджер Гіги Роман Слобода, передає 24 Канал. Він поділився, що Степан Петрович не відчував, що скоро помре, і обіцяв зіграти концерт у Палаці спорту.
Роман Слобода розповів, що зустрічався зі Степаном Гігою напередодні його дня народження 16 листопада.
У нас мав бути Палац спорту 29 листопада і великий тур Україною, Європою, Америкою. І він сказав: "Я встану". Він планував встати на Палац спорту. Казав: "Тур я не обіцяю, бо в мене нога болить, але я обіцяю вийти на сцену Палацу спорту",
– пригадав турменеджер артиста.
Слобода не розрив деталей хвороби Гіги, але зазначив, що його близькі були приголомшені.
Це і для нас це було шоком. Але це вже питання до його родини, я в подробиці не вдаюся, але вимушено було потрібно його доправити до лікарні,
– сказав чоловік.
Для довідки! 19 листопада команда Степана Гіги повідомила в інстаграмі про скасування найближчих концертів у зв'язку з тим, що народному артисту України провели термінову операцію.
Джерела розповіли 24 Каналу, що йому ампутували ногу вище коліна. Степан Петрович перебував у важкому стані в одній з львівських лікарень.
Пізніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що Гіга впав у кому. Однак піар-менеджерка артиста вимагала надати докази поширеної інформації або видалити матеріал і публічно перепросити.
Що відомо про прощання зі Степаном Гігою?
Учора, 14 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла відбулось прощання зі Степаном Гігою. Провести співака в останню путь прийшли сотні людей, серед них львів'яни та люди з різних куточків України, колеги та шанувальники.
Сьогодні, 15 грудня, у тому ж місці відбудеться похорон. Він розпочнеться о 14:00. Близько 15:00 на Площі Ринок пройде загальноміське прощання зі Степаном Петровичем.
Народного артиста України поховають на Личаківському кладовищі.