Діти Степана Гіги зробили першу заяву після смерті батька: "Справа його житиме далі"

15 грудня у Львові поховали народного артиста України Степана Гігу. Через п'ять днів після цього його донька, син та онук поширили спільну заяву.

Діти Степана Гіги зізналися, що переживають важку втрату, але водночас наголосили, що відчувають велику вдячність та гордість за те, що співак був їхнім батьком.

Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід – у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх,

– написали Квітослава і Степан.

Вони подякували усім, хто був поруч під час похорону артиста.

І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти: справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об'єднували людей,

– зазначили діти Степана Гіги.

Нагадаємо, що 29 листопада Степан Гіга разом із сином, донькою та Григорієм Драпаком мали виступити у Палаці спорту, проте цей та інші концерт команда скасувала через погіршення стану здоров'я артиста. Про це написали на офіційній сторінці Степана Гіги в інстаграмі.

Що відомо про смерть Степана Гіги?