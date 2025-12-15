Назвав ім'я того, хто має продовжити справу Степана Гіги: хто такий Гриць Драпак

Народний артист України Степан Гіга пішов з життя. 14 та 15 грудня з композитором та співаком попрощалися у Львові. Серед тих, хто проводжав Степана Петровича в останню путь – його близький друг Гриць Драпак.

Григорій Драпак – відомий український артист та гуморист. Він був близьким другом Степана Гіги, пише 24 Канал.

Хто такий Гриць Драпак?

Григорій Драпак (більш відомий як Гриць Драпак) народився у Тернопільській області. Уже в дитинстві він гастролював: їздив з виставами з драматичним гуртком. Після завершення Теребовлянського культосвітнього училища вступив до студії Київського академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Після навчання Гриць Драпак почав працювати актором у Тернопільському театрі імені Тараса Шевченка. А згодом вирішив покинути цю роботу та розпочати сольну кар'єру в естраді.

Драпак виступав з власними програмами, адже хотів бути незалежним. Спершу виступав з творами інших письменників, а потім і сам почав писати гуморески. У 90-х і 00-х вийшло кілька його аудіокасет "Смійтеся і регочіться".

Гриць Драпак гастролював разом з українськими артистами: гуртом "Соколи", Іваном Поповичем, Аллою Кудлай, Оксаною Білозір та іншими.

Артист понад 30 років близько товаришував зі Степаном Гігою. Він був ведучим його концертів, зокрема, проводив масштабний виступ маестро у Палаці Спорту.

Степан Гіга – один з тих артистів, хто не втік до Києва і там будував свою кар'єру. Він цього не робив. Багато поїхало, з районів, областей і в Києві завойовували публіку. А Степан залишився вірний своїй землі, своїм горам, своїм Карпатам, своїй мові,

– так відгукувався про друга Гриць Драпак у документальному фільмі.

Як Гриць Драпак відреагував на смерть Степана Гіги?

Гриць Драпак у неділю, 14 грудня, відвідав чин парастасу. У коментарі виданню Новини.LIVE артист розповів, що перед смертю Степан Гіга написав ще одну пісню. Композиція була майже готова, але музикант не встиг її записати.

Близький друг народного артиста також назвав людину, яка, на його думку, має продовжити справу батька – це Степан Гіга молодший.

Він не має морального права перед людьми, перед Богом, щоб не продовжити його справу. Його пісні мають звучати, тому що вони мають зміст, корені, великий фундамент, який заклав мій колега, великий артист Степан Гіга,

– сказав Гриць Драпак.

Степана Гігу поховали у Львові