"Залишаться з нами назавжди": якими були останні слова Степана Гіги до його дітей

Діти Степана Гіги відверто розповіли про останні дні життя легендарного батька. Артист перебував у лікарні поряд з найріднішими людьми.

Квітослава та Степан Гіга (молодший) поділилися щемливими спогадами в інтерв'ю журналістам 24 Каналу. Вони також розповіли, як сім'я переживає втрату.

Цікаво Він любив прості речі, – родина Степана Гіги розповіла, яким артист був вдома

Зіркові діти артиста пригадали, що в останні дні життя батька дуже багато з ним спілкувалися. Настанови Степана Гіги та його життєва мудрість стали дуже важливими для нащадків.

Тато розповідав про свій шлях, як було непросто, і особливо наголошував, що потрібно працювати й співати, бо він у нас вірить. Ці слова залишаться з нами назавжди – вони були про любов, підтримку і віру в нас,

– розповіли Квітослава й Степан.



Степан Гіга з дітьми

Як онук Степана Гіги відреагував на втрату?

У Степана Гіги був один онук – Даніель, який є сином Квітослави Гіги. Він з самого дитинства виступав разом з дідусем на сцені і зараз розвиває свою сольну кар'єру. Смерть дідуся стала для нього важким ударом.

"Для мого сина дідусь був найважливішою людиною – прикладом, підтримкою та опорою. Тому біль від його втрати просто неможливо передати словами", – зізналась Квітослава Гіга.

Зверніть увагу! Сім'я Степана Гіги організовує великий концерт пам'яті. Захід відбудеться 28 березня у Палаці спорту в Києві. На події виступлять близько 50 різних артистів, що виконають хіти Степана Петровича у новому звучанні.

Що відомо про смерть Степана Гіги?