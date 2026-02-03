Уражені легені та оболонки серця: стилістка "Холостяка-13" бореться з раком
Стилістка 13 сезону проєкту "Холостяк" Ілона Листопад повідомила, що у неї діагностували рак 4 стадії. Йдеться про лімфому Ходжкіна – онкологічне захворювання лімфатичної системи.
Подробицями Ілона поділилась в інстаграмі. Дівчина розповіла, що у неї уражені легені й оболонки серця.
Ілона Листопад зізналась, що на неї чекає довге і складне лікування, яке вимагає часу, сил і грошей.
Попередньо в лікуванні мені радять таргет, хімію й опромінення. Таргет на сьогодні – один із найдорожчих і непідйомних. Препарат "Адцетрис" коштує грошей: 1 флакон – 2 тисячі доларів, на курс потрібно 24 флаконів, але є програми, які частково це покривають. У мене гарні шанси вийти в ремісію,
– зазначила дівчина.
Стилістка "Холостяка-13" додала, що наразі неможливо сказати, скільки триватиме і коштуватиме лікування, адже постійно з'являються нові витрати.
Держава покриває частину лікування, але треба ставати в чергу, а часу у мене зараз обмаль. Аналізи й обстеження дуже витратні, один аналіз може досягати 500 доларів. Щоб прискорити процеси, ми закриваємо питання власними силами,
– пояснила Ілона.
Важливо! Допомогти Ілоні Листопад фінансово можна за посиланням.
Також підтримати дівчину можна, зробивши догляд за волоссям у перукарні "Валентина".
Саме робота і дохід від перукарні в майбутньому стануть основним джерелом підтримки мого лікування у той період, коли я не зможу повноцінно працювати. При цьому я не зникаю – я продовжую працювати й брати невеликі комерційні проєкти, наскільки дозволяє стан,
– поділилась Листопад.
Ілона подякувала людям за підтримку. Стилістка "Холостяка-13" наголосила, що вона дає сили "лікуватися, триматися і жити далі". Кошти, які залишаться, дівчина перерахує на інші збори.
Хто ще хворіє на рак?
Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина співака Wellboy, стилістка Яна Савченко повідомила, що їй діагностували рак – Т-лімфобластну лімфому.
Дівчина лікується за допомогою хімієтерапії. Яна поділилась, що загалом лікування триватиме 6 місяців. Вона також зазначила, що шанси на повне одруження високі.
Наразі Савченко не може працювати, тому відкрила банку на своє лікування. Частину покриває держава, але є багато додаткових витрат, зокрема аналізи, обстеження, ліки, процедури.
"Точну фінальну суму спрогнозувати складно, тому чесно кажу – я не знаю, скільки ще знадобиться, і відкриваю збір без конкретної мети по сумі. Якщо після мого одужання (сподіваюсь, воно буде) кошти залишаться – я передам їх на інші збори", – написала стилістка.