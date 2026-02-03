Уражені легені та оболонки серця: стилістка "Холостяка-13" бореться з раком

Стилістка 13 сезону проєкту "Холостяк" Ілона Листопад повідомила, що у неї діагностували рак 4 стадії. Йдеться про лімфому Ходжкіна – онкологічне захворювання лімфатичної системи.

Подробицями Ілона поділилась в інстаграмі. Дівчина розповіла, що у неї уражені легені й оболонки серця.

Ілона Листопад зізналась, що на неї чекає довге і складне лікування, яке вимагає часу, сил і грошей.

Попередньо в лікуванні мені радять таргет, хімію й опромінення. Таргет на сьогодні – один із найдорожчих і непідйомних. Препарат "Адцетрис" коштує грошей: 1 флакон – 2 тисячі доларів, на курс потрібно 24 флаконів, але є програми, які частково це покривають. У мене гарні шанси вийти в ремісію,

– зазначила дівчина.

Стилістка "Холостяка-13" додала, що наразі неможливо сказати, скільки триватиме і коштуватиме лікування, адже постійно з'являються нові витрати.

Держава покриває частину лікування, але треба ставати в чергу, а часу у мене зараз обмаль. Аналізи й обстеження дуже витратні, один аналіз може досягати 500 доларів. Щоб прискорити процеси, ми закриваємо питання власними силами,

– пояснила Ілона.

Важливо! Допомогти Ілоні Листопад фінансово можна за посиланням.

Також підтримати дівчину можна, зробивши догляд за волоссям у перукарні "Валентина".

Саме робота і дохід від перукарні в майбутньому стануть основним джерелом підтримки мого лікування у той період, коли я не зможу повноцінно працювати. При цьому я не зникаю – я продовжую працювати й брати невеликі комерційні проєкти, наскільки дозволяє стан,

– поділилась Листопад.

Ілона подякувала людям за підтримку. Стилістка "Холостяка-13" наголосила, що вона дає сили "лікуватися, триматися і жити далі". Кошти, які залишаться, дівчина перерахує на інші збори.

Хто ще хворіє на рак?