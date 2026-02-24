Стівен Кінг підтримав українців у 4-у річницю повномасштабного вторгнення Росії: "Ми з вами"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії письменник Стівен Кінг відкрито підтримує Україну. Солідарність з нашою країною він висловив і в четверту річницю повномасштбаного вторгнення Росії в Україну.

"Король жахів" записав звернення до українців. Його 24 лютого 2026 року опублікували на інстаграм-сторінці громадської організації Ukraine WOW.

Вас також може зацікавити У річницю великої війни: Олена Зеленська з'явилася на публіці в символічному total black образі

Ми були з вами чотири роки тому – і ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними,

– сказав Стівен Кінг у відео.

Для довідки! Стівен Кінг послідовно підтримує нашу країну та чітко висловлює свою проукраїнську позицію. Він відмовився від співпраці з російськими видавництвами і активно привертає увагу світу до злочинів росіян.

Хто ще з зірок висловив підтримку україням у 4-у річницю повномасштабного вторгнення Росії?