Стівен Кінг підтримав українців у 4-у річницю повномасштабного вторгнення Росії: "Ми з вами"
- Стівен Кінг записав звернення до українців до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії, яке було опубліковано 24 лютого 2026 року.
- Крім Кінга, до українців звернулись Ієн Маккеллен і принц Гаррі, які висловили підтримку Україні.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії письменник Стівен Кінг відкрито підтримує Україну. Солідарність з нашою країною він висловив і в четверту річницю повномасштбаного вторгнення Росії в Україну.
"Король жахів" записав звернення до українців. Його 24 лютого 2026 року опублікували на інстаграм-сторінці громадської організації Ukraine WOW.
Ми були з вами чотири роки тому – і ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними,
– сказав Стівен Кінг у відео.
Для довідки! Стівен Кінг послідовно підтримує нашу країну та чітко висловлює свою проукраїнську позицію. Він відмовився від співпраці з російськими видавництвами і активно привертає увагу світу до злочинів росіян.
Хто ще з зірок висловив підтримку україням у 4-у річницю повномасштабного вторгнення Росії?
- Це зробив британський актор Ієн Маккеллен, якого більшість глядачів знає за роллю Ґендальфа у франшизі "Володар перснів". Маккеллен продекламував вірш українського ветерана та поета Артура Дроня під назвою "Перше до коринтян".
- Крім того, 24 лютого 2026 року до українців на передовій та в тилу звернувся принц Гаррі. Він зазначив, що був глибоко зворушений незламним духом українського народу і наголосив, що українці "показали світові, як виглядає справжня стійкість".
- До того ж у четверті роковини великої війни ірландський гурт U2 випустив відеокліп на пісню Yours Eternally, знятий з участю бійців 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".