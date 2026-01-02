Укр Рус
2 січня, 11:30
Відома дизайнерка Світлана Бевза чекає третю дитину

Софія Хомишин
Основні тези
  • Світлана Бевза, відома українська дизайнерка, оголосила, що втретє стане мамою.
  • Світлана одружена з Володимиром Омеляном, екс-міністром інфраструктури України, і у них є двоє спільних дітей.

Українська дизайнерка та власниця бренду BEVZA Світлана Бевза оголосила радісну новину. 43-річна знаменитість втретє стане мамою.

Вона вперше показала фото з округлим животиком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнерки. 

Світлини Світлана опублікувала 1 січня. 

У 2026 році ось так,
– написала вона під публікацією.

На цих фотографіях можна також побачити двох дітей та чоловіка Бевзи. 

Для довідки! Одяг від BEVZA носить чимало світових зірок: акторка Синтія Ніксон, яка знімалася в серіалі "Секс і місто", моделі Кендалл Дженнер та Белла Хадід, акторка й фотомодель Памела Андерсон, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега та багато інших. 

Водночас нагадаємо, що нещодавно цей бренд потрапив у скандал через набір ялинкових прикрас "П'ять колосків".

Що відомо про особисте життя Світлани Бевзи? 

  • Дизайнерка заміжня за колишнім міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Вони одружилися у 2013 році.
  • Пара виховує двох спільних дітей – сина Марка, який народився у 2014 році, та доньку Ганну, яка з'явилася на світ у 2018 році.
  • Відомо також, що в Володимира є старший син Северин від першого шлюбу. У жовтні цього року він одружився. Про це писало видання "коротко про".