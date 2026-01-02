Відома дизайнерка Світлана Бевза чекає третю дитину

Українська дизайнерка та власниця бренду BEVZA Світлана Бевза оголосила радісну новину. 43-річна знаменитість втретє стане мамою.

Вона вперше показала фото з округлим животиком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнерки.

Світлини Світлана опублікувала 1 січня.

У 2026 році ось так,

– написала вона під публікацією.

На цих фотографіях можна також побачити двох дітей та чоловіка Бевзи.

Для довідки! Одяг від BEVZA носить чимало світових зірок: акторка Синтія Ніксон, яка знімалася в серіалі "Секс і місто", моделі Кендалл Дженнер та Белла Хадід, акторка й фотомодель Памела Андерсон, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега та багато інших.



Водночас нагадаємо, що нещодавно цей бренд потрапив у скандал через набір ялинкових прикрас "П'ять колосків".

Що відомо про особисте життя Світлани Бевзи?