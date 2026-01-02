Відома дизайнерка Світлана Бевза чекає третю дитину
- Світлана Бевза, відома українська дизайнерка, оголосила, що втретє стане мамою.
- Світлана одружена з Володимиром Омеляном, екс-міністром інфраструктури України, і у них є двоє спільних дітей.
Українська дизайнерка та власниця бренду BEVZA Світлана Бевза оголосила радісну новину. 43-річна знаменитість втретє стане мамою.
Вона вперше показала фото з округлим животиком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнерки.
Світлини Світлана опублікувала 1 січня.
У 2026 році ось так,
– написала вона під публікацією.
На цих фотографіях можна також побачити двох дітей та чоловіка Бевзи.
Для довідки! Одяг від BEVZA носить чимало світових зірок: акторка Синтія Ніксон, яка знімалася в серіалі "Секс і місто", моделі Кендалл Дженнер та Белла Хадід, акторка й фотомодель Памела Андерсон, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега та багато інших.
Водночас нагадаємо, що нещодавно цей бренд потрапив у скандал через набір ялинкових прикрас "П'ять колосків".
Що відомо про особисте життя Світлани Бевзи?
- Дизайнерка заміжня за колишнім міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Вони одружилися у 2013 році.
- Пара виховує двох спільних дітей – сина Марка, який народився у 2014 році, та доньку Ганну, яка з'явилася на світ у 2018 році.
- Відомо також, що в Володимира є старший син Северин від першого шлюбу. У жовтні цього року він одружився. Про це писало видання "коротко про".