Неочікуваний дует: Лобода і Галкін заспівали українською в Дубаї
- Світлана Лобода та Максим Галкін виконали українські пісні на приватній вечірці в Дубаї, що викликало резонанс у мережі.
- Вони запалили під "Цей сон" Степана Гіги та "Смереку" Любомира Якима.
Мережу "розірвав" спільний виступ української співачки Світлани Лободи та російського гумориста Максима Галкіна. Вони разом заспівали пісні українською на приватній вечірці в Дубаї.
Зокрема, Лобода і Галкін запалили під "Цей сон" Степана Гіги та "Смереку" Любомира Якима. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.
Так, днями менеджер Світлани Лободи, який в інстаграмі зазначений як Maxim Golovkine, відзначив свій день народження. Йому виповнилося 30 років. На свято Максим запросив Світлану Лободу, а гостей розважав Галкін. Під час святкування шоумен заспівав з Лободою "Смереку", адаптувавши текс під Світлану.
Крім того, разом вони підспівували під пісню "Цей сон" і весело танцювали.
Додамо, що Світлану Лободу, як і Максима Галкіна, вважають доволі "неоднозначними особистостями" в Україні.
Що відомо про позицію Світлани Лободи та Максима Галкіна щодо війни в Україні?
- На початку повномасштабного вторгнення Світлана Лобода публічно підтримала Україну, хоч після 2014 року продовжувала свою діяльність в Росії. Вона навіть заявляла, що вивчає українську мову та допомагає військовим. Проте згодом артистка потрапила в низку скандалів. Зокрема, через свої виступи з росіянами на одній сцені та заяви про російську мову. Лобода стверджувала, що "не російська мова вбиває і вона не належить російській владі", тому артистка продовжуватиме співати російською. Лобода з доньками, як відомо з відкритих джерел, після 2022 року мешкає в Латвії.
- Водночас Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою переїхали з Росії в Ізраїль. Вони також публічно засудили російсько-українську війну, а Галкіна навіть визнали іноагентом в Росії. Утім, гумористу все ще пригадують його виступи в Криму у 2014 році та принизливі жарти в бік українців.