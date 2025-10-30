Неочікуваний дует: Лобода і Галкін заспівали українською в Дубаї

Мережу "розірвав" спільний виступ української співачки Світлани Лободи та російського гумориста Максима Галкіна. Вони разом заспівали пісні українською на приватній вечірці в Дубаї.

Зокрема, Лобода і Галкін запалили під "Цей сон" Степана Гіги та "Смереку" Любомира Якима. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Так, днями менеджер Світлани Лободи, який в інстаграмі зазначений як Maxim Golovkine, відзначив свій день народження. Йому виповнилося 30 років. На свято Максим запросив Світлану Лободу, а гостей розважав Галкін. Під час святкування шоумен заспівав з Лободою "Смереку", адаптувавши текс під Світлану.

Крім того, разом вони підспівували під пісню "Цей сон" і весело танцювали.

Додамо, що Світлану Лободу, як і Максима Галкіна, вважають доволі "неоднозначними особистостями" в Україні.

Що відомо про позицію Світлани Лободи та Максима Галкіна щодо війни в Україні?