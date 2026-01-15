Яким був останній випуск "Світського життя", який вийшов за кілька днів до повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни проєкт "Світське життя" стоїть на паузі. Катерина Осадча – незмінна ведуча шоу, казала, що зараз не час для таих розважальних програм.

Відомо, що останній сюжет команда "Світського життя" записала всього за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення – 23 лютого 2022 року. Та останній повноцінний випуск доступний до перегляду на ютубі. 24 Канал детально розповість, що там було та хто був у головних ролях.

Останній випуск "Світського життя"

Глядачі мали змогу подивитись останній випуск улюбленої програми 20 лютого 2022 року. Далі – цю можливість забрали у них росіяни.

Та сьогодні можна трішки поринути у ностальгію й повернутись у часи, коли не бігли в укриття, не було тривог, а могли провести спокійний вечір у теплі та за екраном улюблених програм чи фільмів.

В останньому випуску "Світського життя", який вийшов напередодні початку повномасштабної війни, Катерина Осадча поспілкувалась з багатьма зірками українського шоубізнесу.

Телеведуча прийшла на премію "Пісня року", де їй і випала нагода взяти інтерв'ю у зіркових колег. У Тіни Кароль Осадча поцікавилась, що вона думає про підроблений документ від Аліни Паш на Нацвідборі на Євробачення.

Йдеться про ситуацію, коли Alina Pash навідувалась з концертами до Росії й літала з Москви в окупований Крим.

Тіна Кароль про скандал на Нацвідборі: дивіться відео онлайн

У кадр навіть потрапив Олег Винник, якого сьогодні в Україні вважають зрадником. Осадча поцікавилась у співака, який від початку повномасштабної війни живе в Німеччині, які він отримує подарунки на День святого Валентина.

Олег Винник розповів про подарунки: дивіться відео онлайн

Також в об'єктив потрапив Wellboy, який останнім часом не є частим гостем у медійних проєктах. Тоді Катерина запитала артиста про робочі стосунки з Тіною Кароль та участь у Нацвідборі, а також відкрила тему університету Поплавсього з питанням, чи отримують студенти заліки за відвідини концертів ректора.

Wellboy поспілкувався з Катериною Осадчою: дивіться відео онлайн

Також у випуску присвятили чимало часу режисеру Олегу Сенцову і прем'єрі його фільму "Носоріг". Нагадаємо, що його незаконно засудив російський режим і відправив відбувати покарання у в'язниці, яка знаходиться в Якутії. На щастя, режисеру за певний час вдалось повернутись до України та зайнятись активною діяльністю. Сенцов казав, що саме досвід перебування у тюрмі допоміг зробити фільм більш реалістичним.

Олег Сенцов про фільм "Носоріг": дивіться відео онлайн

Крім того, у випуску показали, як створюють фільми, що має додаткове зацікавлення. Далі Осадча присвятила час програми Віктору Ющенку – третьому президенту України. Політик розповів про свої прогнози щодо ймовірності вторгнення російських військ на територію України.

Тоді Віктор Андрійович, що не надто вірить у те, що на нашу країну хтось нападе.

Віктор Ющенко про ймовірність нападу російських військ: дивіться відео онлайн

Також було ще спілкування з Сергієм Притулою, Сергієм Бабкіним, Михайлом Поплавським і Катериною Кухар.

На ютубі цей випуск назбирав всього 250 тисяч переглядів, але, можливо, телевізійні перегляди були в рази більше.

Та й взагалі пригадується, як Катерина Осадча доволі часто спілкувалась із зірками голлівудського масштабу, що по-особливому вражало.

Чи планується у найближчому майбутньому відновлення "Світського життя" – невідомо. Можливо, ведуча повернеться до свого фірмового стилю вже після перемоги України у війни з Росією.

