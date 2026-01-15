Яким був останній випуск "Світського життя", який вийшов за кілька днів до повномасштабної війни
- Останній випуск "Світського життя" був опублікований 20 лютого 2022 року, де Катерина Осадча спілкувалась з українськими зірками на премії "Пісня року".
- У випуску були інтерв'ю з такими особами, як Тіна Кароль, Олег Винник, Wellboy, Олег Сенцов та Віктор Ющенко, обговорювались різні теми, включаючи скандал на Нацвідборі на Євробачення та можливість вторгнення Росії.
Від початку повномасштабної війни проєкт "Світське життя" стоїть на паузі. Катерина Осадча – незмінна ведуча шоу, казала, що зараз не час для таих розважальних програм.
Відомо, що останній сюжет команда "Світського життя" записала всього за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення – 23 лютого 2022 року. Та останній повноцінний випуск доступний до перегляду на ютубі. 24 Канал детально розповість, що там було та хто був у головних ролях.
Останній випуск "Світського життя"
Глядачі мали змогу подивитись останній випуск улюбленої програми 20 лютого 2022 року. Далі – цю можливість забрали у них росіяни.
Та сьогодні можна трішки поринути у ностальгію й повернутись у часи, коли не бігли в укриття, не було тривог, а могли провести спокійний вечір у теплі та за екраном улюблених програм чи фільмів.
В останньому випуску "Світського життя", який вийшов напередодні початку повномасштабної війни, Катерина Осадча поспілкувалась з багатьма зірками українського шоубізнесу.
Телеведуча прийшла на премію "Пісня року", де їй і випала нагода взяти інтерв'ю у зіркових колег. У Тіни Кароль Осадча поцікавилась, що вона думає про підроблений документ від Аліни Паш на Нацвідборі на Євробачення.
Йдеться про ситуацію, коли Alina Pash навідувалась з концертами до Росії й літала з Москви в окупований Крим.
Тіна Кароль про скандал на Нацвідборі: дивіться відео онлайн
У кадр навіть потрапив Олег Винник, якого сьогодні в Україні вважають зрадником. Осадча поцікавилась у співака, який від початку повномасштабної війни живе в Німеччині, які він отримує подарунки на День святого Валентина.
Олег Винник розповів про подарунки: дивіться відео онлайн
Також в об'єктив потрапив Wellboy, який останнім часом не є частим гостем у медійних проєктах. Тоді Катерина запитала артиста про робочі стосунки з Тіною Кароль та участь у Нацвідборі, а також відкрила тему університету Поплавсього з питанням, чи отримують студенти заліки за відвідини концертів ректора.
Wellboy поспілкувався з Катериною Осадчою: дивіться відео онлайн
Також у випуску присвятили чимало часу режисеру Олегу Сенцову і прем'єрі його фільму "Носоріг". Нагадаємо, що його незаконно засудив російський режим і відправив відбувати покарання у в'язниці, яка знаходиться в Якутії. На щастя, режисеру за певний час вдалось повернутись до України та зайнятись активною діяльністю. Сенцов казав, що саме досвід перебування у тюрмі допоміг зробити фільм більш реалістичним.
Олег Сенцов про фільм "Носоріг": дивіться відео онлайн
Крім того, у випуску показали, як створюють фільми, що має додаткове зацікавлення. Далі Осадча присвятила час програми Віктору Ющенку – третьому президенту України. Політик розповів про свої прогнози щодо ймовірності вторгнення російських військ на територію України.
Тоді Віктор Андрійович, що не надто вірить у те, що на нашу країну хтось нападе.
Віктор Ющенко про ймовірність нападу російських військ: дивіться відео онлайн
Також було ще спілкування з Сергієм Притулою, Сергієм Бабкіним, Михайлом Поплавським і Катериною Кухар.
На ютубі цей випуск назбирав всього 250 тисяч переглядів, але, можливо, телевізійні перегляди були в рази більше.
Та й взагалі пригадується, як Катерина Осадча доволі часто спілкувалась із зірками голлівудського масштабу, що по-особливому вражало.
Чи планується у найближчому майбутньому відновлення "Світського життя" – невідомо. Можливо, ведуча повернеться до свого фірмового стилю вже після перемоги України у війни з Росією.
