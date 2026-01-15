Известно, что последний сюжет команда "Светской жизни" записала всего за несколько часов до начала полномасштабного вторжения – 23 февраля 2022 года. А последний полноценный выпуск доступен к просмотру на ютубе. 24 Канал подробно расскажет, что там было и кто был в главных ролях.

Также читайте Их сердца навсегда разбиты: украинские звезды, у которых умерли дети

Последний выпуск "Светской жизни"

Зрители имели возможность посмотреть последний выпуск любимой программы 20 февраля 2022 года. Далее – эту возможность забрали у них россияне.

Но сегодня можно немного окунуться в ностальгию и вернуться во времена, когда не бежали в укрытие, не было тревог, а могли провести спокойный вечер в тепле и за экраном любимых программ или фильмов.

В последнем выпуске "Светской жизни", который вышел накануне начала полномасштабной войны, Екатерина Осадчая пообщалась со многими звездами украинского шоу-бизнеса.

Телеведущая пришла на премию "Песня года", где ей и представилась возможность взять интервью у звездных коллег. У Тины Кароль Осадчая поинтересовалась, что она думает о поддельном документе от Алины Паш на Нацотборе на Евровидение.

Речь идет о ситуации, когда Alina Pash наведывалась с концертами в Россию и летала из Москвы в оккупированный Крым.

Тина Кароль о скандале на Нацотборе: смотрите видео онлайн

В кадр даже попал Олег Винник, которого сегодня в Украине считают предателем. Осадчая поинтересовалась у певца, который с начала полномасштабной войны живет в Германии, какие он получает подарки на День святого Валентина.

Олег Винник рассказал о подарках: смотрите видео онлайн

Также в объектив попал Wellboy, который в последнее время не является частым гостем в медийных проектах. Тогда Екатерина спросила артиста о рабочих отношениях с Тиной Кароль и участие в Нацотборе, а также открыла тему университета Поплавсього с вопросом, получают ли студенты зачеты за посещение концертов ректора.

Wellboy пообщался с Екатериной Осадчей: смотрите видео онлайн

Также в выпуске посвятили немало времени режиссеру Олегу Сенцову и премьере его фильма "Носорог". Напомним, что его незаконно осудил российский режим и отправил отбывать наказание в тюрьме, которая находится в Якутии. К счастью, режиссеру за некоторое время удалось вернуться в Украину и заняться активной деятельностью. Сенцов говорил, что именно опыт пребывания в тюрьме помог сделать фильм более реалистичным.

Олег Сенцов о фильме "Носорог": смотрите видео онлайн

Кроме того, в выпуске показали, как создают фильмы, что имеет дополнительный интерес. Далее Осадчая посвятила время программы Виктору Ющенко – третьему президенту Украины. Политик рассказал о своих прогнозах относительно вероятности вторжения российских войск на территорию Украины.

Тогда Виктор Андреевич, что не слишком верит в то, что на нашу страну кто-то нападет.

Виктор Ющенко о вероятности нападения российских войск: смотрите видео онлайн

Также было еще общение с Сергеем Притулой, Сергеем Бабкиным, Михаилом Поплавским и Екатериной Кухар.

На ютубе этот выпуск собрал всего 250 тысяч просмотров, но, возможно, телевизионные просмотры были в разы больше.

Но и вообще вспоминается, как Екатерина Осадчая довольно часто общалась со звездами голливудского масштаба, что по-особенному поражало.

Планируется ли в ближайшем будущем восстановление "Светской жизни" – неизвестно. Возможно, ведущая вернется к своему фирменному стилю уже после победы Украины в войне с Россией.

Недавно мы упоминали о еще одном популярном проекте "Х-Фактор". Вот подборка лучших выступлений, которые собрали миллионные просмотры.