Йому приписували багато романів: що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука

Сьогодні, 14 травня, фронтмен гурту "Океан Ельзи" – Святослав Вакарчук, відзначає день народження. Артисту виповнився 51 рік.

У публічному просторі співак дуже рідко ділиться особистим життям. Він майже ніколи не показує своїх дітей, а на питання про дружин також не відповідає. Однак у день його народження 24 Канал зібрав усе, що відомо про приватне життя лідера "Океану Ельзи".

Студентське кохання та перша дружина Вакарчука

Перше кохання Святослав зустрів у студентські роки. Попри те, що дівчина відповіла взаємністю, історія кохання швидко закінчилась.

Після того як студентські роки промайнули, виконавець познайомився з Лялею Фонарьовою. Саме ця жінка була його супутницею дуже багато років.

Жінка старша від Вакарчука на два роки, тривалий час працювала артдиректоркою "Океану Ельзи", а на перших етапах їхньої кар'єри була ще й стилісткою.

Святослав Вакарчук з першою дружиною / Фото з мережі

Від попередніх стосунків у Лялі була донька Діана. Багато років артист виховував дівчинку як рідну дитину.

Святослав Вакарчук з ексдружиною і дочкою / Фото з інстаграму співака

Цікаво, що журналісти досі не з'ясували, чи були вони одружені офіційно. 2015 року мережею ширилася інформація, що пара уклала шлюб після 15 років стосунків. Музикант і стилістка нібито зіграли скромне весілля у Львові, на яке запросили лише рідних і близьких. Однак сам лідер "Океану Ельзи" так і не підтвердив чутки.

Ба більше, п'ять років тому в інтерв'ю журналу Viva Святослав Вакарчук зізнавався, що не хоче "робити театральні постановки на тему особистих стосунків". На його думку, шлюби укладаються не в РАЦСах, а на небесах.

Всі шлюби укладаються на небесах. І я більше нічого не хочу говорити. Це наша внутрішня справа, ми самі розберемося,

– наголошував Вакарчук.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото Viva

Колишня кохана артиста навіть знялася у проникливому кліпі на пісню "Холодно".

Спільних дітей у пари так і не народилось. У 2021 році співак здивував публіку новиною, що з Лялею вони більше не разом. Жоден із них так і не розповів про причину такого рішення.

Які романи приписували лідеру "Океану Ельзи"?

Свого часу, коли Вакарчук сидів у тренерському кріслі на шоу "Голос країни", йому приписували роман зі співачкою Христиною Соловій. Але дівчина запевняла, що окрім робочих стосунків, у них більше нічого не було.

Соловій була помічницею Вакарчука в одному із сезонів "Голосу країни"/ Фото з інстаграму співачки

Також у мережі писали, що фронтмен крутить роман із Віталіною Мусієнко – переможницею "Голосу країни", яка була у команді Вакарчука, а потім супроводжувала його у турі проєкту "Оранжерея".

Сам Святослав усе це назвав "дурними чутками". Мовляв, у них тільки робочі стосунки.

Святослав Вакарчук і Віталіна Мусієнко / Фото пресслужби "1+1"

Нове кохання та статус батька двох дітей

У рік, коли Вакарчук оголосив про розставання з Лялею, у нього зав'язались стосунки з продюсеркою Євгенією Яцутою, яка знімала кліпи до "Океану Ельзи".

Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута / Колаж 24 Каналу

Тоді ж він став батьком уперше – у пари народився син Іван. У вересні 2025 року музикант Мілош Єліч поспілкувався з ТСН, де розповів, що похрестив сина зіркового колеги. Тепер вони з Вакарчуком куми.

У 2022 році, коли Україна була у стадії повномасштабної війни, на світ з'явилась друга дитина Святослав – донечка Соломія.

Зазначимо, що в обраниці музиканта є також донька від попереднього чоловіка.

Святослав Вакарчук з дітьми / Фото 24 Каналу, зроблене в кінотеатрі

Ми уже згадували, що виконавець публічно не говорить про родину. Він пояснив свою позицію у "ЖВЛ представляє".

Часто кажуть, що я не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую. Я просто щиро вважаю, що є особисті кордони. Я хочу, щоб для мене вони були особистими. Я вважаю, що особисте життя має залишатись особистим,

– заявив музикант.

Фронтмен зазначив, що не хоче "бути в тренді й показувати все", але інколи з'являється бажання поділитися потаємним.

Також зазначимо, що досі публіка не знала, чи одружився їхній кумир. Та у документальному фільмі "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" співак усе ж офіційно підтвердив свої стосунки з коханою Євгенією, назвавши її "дружиною".