Йому приписували багато романів: що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука
- Святослав Вакарчук рідко ділиться особистим життям, але відомо, що він розлучився з Лялею Фонарьовою і зараз у стосунках із Євгенією Яцутою.
- Вакарчук має двох дітей: сина Івана та доньку Соломію, і підтвердив стосунки з Євгенією, назвавши її дружиною в документальному фільмі.
Сьогодні, 14 травня, фронтмен гурту "Океан Ельзи" – Святослав Вакарчук, відзначає день народження. Артисту виповнився 51 рік.
У публічному просторі співак дуже рідко ділиться особистим життям. Він майже ніколи не показує своїх дітей, а на питання про дружин також не відповідає. Однак у день його народження 24 Канал зібрав усе, що відомо про приватне життя лідера "Океану Ельзи".
Студентське кохання та перша дружина Вакарчука
Перше кохання Святослав зустрів у студентські роки. Попри те, що дівчина відповіла взаємністю, історія кохання швидко закінчилась.
Після того як студентські роки промайнули, виконавець познайомився з Лялею Фонарьовою. Саме ця жінка була його супутницею дуже багато років.
Жінка старша від Вакарчука на два роки, тривалий час працювала артдиректоркою "Океану Ельзи", а на перших етапах їхньої кар'єри була ще й стилісткою.
Від попередніх стосунків у Лялі була донька Діана. Багато років артист виховував дівчинку як рідну дитину.
Цікаво, що журналісти досі не з'ясували, чи були вони одружені офіційно. 2015 року мережею ширилася інформація, що пара уклала шлюб після 15 років стосунків. Музикант і стилістка нібито зіграли скромне весілля у Львові, на яке запросили лише рідних і близьких. Однак сам лідер "Океану Ельзи" так і не підтвердив чутки.
Ба більше, п'ять років тому в інтерв'ю журналу Viva Святослав Вакарчук зізнавався, що не хоче "робити театральні постановки на тему особистих стосунків". На його думку, шлюби укладаються не в РАЦСах, а на небесах.
Всі шлюби укладаються на небесах. І я більше нічого не хочу говорити. Це наша внутрішня справа, ми самі розберемося,
– наголошував Вакарчук.
Колишня кохана артиста навіть знялася у проникливому кліпі на пісню "Холодно".
Спільних дітей у пари так і не народилось. У 2021 році співак здивував публіку новиною, що з Лялею вони більше не разом. Жоден із них так і не розповів про причину такого рішення.
Які романи приписували лідеру "Океану Ельзи"?
Свого часу, коли Вакарчук сидів у тренерському кріслі на шоу "Голос країни", йому приписували роман зі співачкою Христиною Соловій. Але дівчина запевняла, що окрім робочих стосунків, у них більше нічого не було.
Також у мережі писали, що фронтмен крутить роман із Віталіною Мусієнко – переможницею "Голосу країни", яка була у команді Вакарчука, а потім супроводжувала його у турі проєкту "Оранжерея".
Сам Святослав усе це назвав "дурними чутками". Мовляв, у них тільки робочі стосунки.
Нове кохання та статус батька двох дітей
У рік, коли Вакарчук оголосив про розставання з Лялею, у нього зав'язались стосунки з продюсеркою Євгенією Яцутою, яка знімала кліпи до "Океану Ельзи".
Тоді ж він став батьком уперше – у пари народився син Іван. У вересні 2025 року музикант Мілош Єліч поспілкувався з ТСН, де розповів, що похрестив сина зіркового колеги. Тепер вони з Вакарчуком куми.
У 2022 році, коли Україна була у стадії повномасштабної війни, на світ з'явилась друга дитина Святослав – донечка Соломія.
Зазначимо, що в обраниці музиканта є також донька від попереднього чоловіка.
Ми уже згадували, що виконавець публічно не говорить про родину. Він пояснив свою позицію у "ЖВЛ представляє".
Часто кажуть, що я не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую. Я просто щиро вважаю, що є особисті кордони. Я хочу, щоб для мене вони були особистими. Я вважаю, що особисте життя має залишатись особистим,
– заявив музикант.
Фронтмен зазначив, що не хоче "бути в тренді й показувати все", але інколи з'являється бажання поділитися потаємним.
Також зазначимо, що досі публіка не знала, чи одружився їхній кумир. Та у документальному фільмі "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" співак усе ж офіційно підтвердив свої стосунки з коханою Євгенією, назвавши її "дружиною".