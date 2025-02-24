Співак Тамерлан, який захищає Україну, поділився подробицями своєї служби
- Співак Тамерлан приєднався до територіальної оборони України під час повномасштабного вторгнення Росії, є інформація, що зараз він служить в Аеророзвідці.
- Він зазначив, що його діяльність у війську відбувається на добровільних засадах.
Співак Тамерлан (Юрій Толоконніков) став на захист України під час повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія. У перші дні великої війни чоловік вступив до територіальної оборони.
У перший місяць повномасштабного вторгнення Тамерлан зрозумів, що ця війна не завершиться скоро, тому потрібно "готуватися на більшу дистанцію". Пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю співака Славі Дьоміну.
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Готуватися в якому плані? Тобто для себе зануритися у військову справу, щоб розуміти, як поводитися в якихось ситуаціях, щоб як мінімум були якісь навички по зброї й по всьому іншому,
– сказав Тамерлан.
До великої війни співак не вмів користуватися зброєю, однак все одно записався до ТрО. На початку березня він разом з іншими захисниками стояв на Житомирській трасі, куди проривалися росіяни. Тоді Тамерлан потрапив під обстріл. Перша думка, коли куля пролетіла над головою, була така: "Слава Богу, що живий".
Ми потім пили чай. Не було нічого: ні павербанків, ні EcoFlow. Ми просто на вогнищі підігрівали воду, робили чай і зрозуміли: блін, зараз цього могло б не бути,
– пригадав співак.
Інтерв'ю з Тамерланом: дивіться відео онлайн
Тамерлан розповів про свою службу
Подробицями своєї служби Тамерлан майже не ділиться. У мережі є інформація, що він служить в Аеророзвідці. Військовий не розповідає, чим займається, адже каже, що його діяльність не потребує "освітлення чи піару".
Всі, хто з нами, про це знають. І це найголовніше. Дуже довгий період після того, як ворогові дали під ср*ку і він відійшов від Київської області, від наших територій, звісно, я дуже понурився саме в цей вид діяльності – аеронапрямок і так далі,
– розповів військовослужбовець.
Тамерлан зазначив, що він перебуває у війську "на добровільних засадах". Зараз захисника оформляють, аби він міг офіційно виконувати свої обов'язки в Силах оборони України та бути більш корисним.