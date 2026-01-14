14 січня, 18:57
"Танці з зірками" повертаються: новий сезон легендарного шоу вийде у 2026 році
Основні тези
- Телеканал 1+1 Україна підтвердив, що новий сезон "Танців з зірками" вийде у 2026 році.
- Деталі щодо учасників, суддів та дати старту нового сезону наразі не розголошуються.
Наприкінці грудня 2025 року глядачі побачили спеціальний благодійний випуск "Танці з зірками. Рух до життя". Тоді вперше за 4 роки легендарне шоу повернулось на екрани.
Тепер же стало відомо, що телеканал 1+1 Україна працює над новим сезоном проєкту "Танці з зірками". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку 1+1.
Новий сезон танцювального шоу вийде вже у 2026 році.
На численні прохання повернути "Танці з зірками" у форматі сезону канал офіційно підтвердив: українці побачать його уже цього року,
– йдеться в заяві 1+1 Україна.
Щоправда, інші деталі, такі як склад зіркових учасників, суддів та дата старту, не розсекречують.
Що відомо про шоу "Танці з зірками"?
- Це українська адаптація популярного британського проєкту Strictly Come Dancing, який уперше побачили глядачі ще у 2004 році.
- Вперше в Україні проєкт вийшов через два роки. У 2006 році переможцями першого сезону "Танців з зірками" стали Володимир Зеленський та хореографиня Олена Шоптенко.
- Крайній сезон танцювального проєкту показали у 2021-му. Він завершився перемогою актора Артура Логая і танцівниці Анни Кароліни.
- Зауважимо, що в благодійному спецефірі "Танців з зірками" перемогли ветеранка Руслана Данилкіна та хореограф Павло Сімакін.