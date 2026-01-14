"Танці з зірками" повертаються: новий сезон легендарного шоу вийде у 2026 році

Наприкінці грудня 2025 року глядачі побачили спеціальний благодійний випуск "Танці з зірками. Рух до життя". Тоді вперше за 4 роки легендарне шоу повернулось на екрани.

Тепер же стало відомо, що телеканал 1+1 Україна працює над новим сезоном проєкту "Танці з зірками". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку 1+1.

Цікаво Як зараз виглядає лідер "Валентина Стрикала": Юрій Каплан уперше за довгий час показав нове фото

Новий сезон танцювального шоу вийде вже у 2026 році.

На численні прохання повернути "Танці з зірками" у форматі сезону канал офіційно підтвердив: українці побачать його уже цього року,

– йдеться в заяві 1+1 Україна.

Щоправда, інші деталі, такі як склад зіркових учасників, суддів та дата старту, не розсекречують.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?