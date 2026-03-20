У головній ролі Бетті з "Рівердейлу": українка Таня Муіньо зняла кліп для BTS на пісню Swim
- Українська режисерка Таня Муіньо зняла кліп для BTS на пісню Swim, який за п'ять годин зібрав 13 мільйонів переглядів на YouTube.
- Таня Муіньо відома своєю роботою з такими зірками, як Post Malone, The Weeknd, Cardi B, і отримала нагороду Hollywood Music Video Awards у 2025 році.
Зірки K-pop BTS представили кліп на свій перший сингл Swim із довгоочікуваного альбому ARIRANG. Попередній альбом гурту вийшов у 2020 році, тобто шість років тому.
Відео на Swim знімала українська режисерка Таня Муіньо, а оператором-постановником виступив українець Нікіта Кузьменко. Кліп вже презентували на ютубі і всього за п'ять годин ролик зібрав 13 мільйонів переглядів.
Як написала BBC, композиція Swim розповідає про те, як варто віддаватися течії життя і рухатися вперед, навіть коли обставини намагаються затягнути під воду.
Зауважимо, що головну роль в відеороботі виконала американська акторка Лілі Рейнхарт, яка відома глядачам як Бетті з серіалу "Рівердейл".
Реліз нового кліпу відбувся на тлі величезного ажіотажу перед концертом BTS просто неба в центрі Сеула. Це буде перший концерт гурту після майже чотирирічної перерви, під час якої всі семеро учасників проходили обов'язкову військову службу. Виступ відбудеться напередодні світового туру BTS з 82 концертами.
До речі, Swim – це не перша співпраця Тані Муіньо з BTS. У 2023 році вона знімала кліп Standing Next to You для Чонгука. Знімання відеороботи тоді проходили на покинутій електростанції Келенфельд у Будапешті, а в кадрі також з'явилася українська модель Паша Гаруля.
Що відомо про Таню Муіньо?
- Мама режисерки родом з Одеси, а батько – з Куби.
- У Голлівуді Таня Муіньо відома як креативна та професійна режисерка, чия робота відзначається яскравістю та оригінальністю.
- Вона працювала над кліпами для таких зірок, як Post Malone і The Weeknd, Cardi B і Megan Thee Stallion, Кеті Перрі, Ленні Кравіц, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, Дуа Ліпа, Сем Сміт.
- У 2025 році Муіньо отримала нагороду Hollywood Music Video Awards у категорії "Режисер року" за кліп Lady Gaga – Disease. Це її друга відзнака за цю роботу. Також вона перемогла на MTV Video Music Awards Japan у номінації "Найкраще відео сольного виконавця".
- Таню Муіньо активно запрошують працювати і українські артисти. Вона знімала кліпи для Монатіка, Мішель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee та інших. Крім того, режисерка поставила номер для виступу українського дуету Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024, де вони посіли третє місце.