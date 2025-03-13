Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою

Скандальна українська блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою. Вчора, 12 березня, вона народила дівчинку.

У своєму інстаграмі Пренткович опублікувала перші фото новонародженої дитини, передає 24 Канал. Крім того, блогерка розсекретила параметри донечки.

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Дівчинка народилася з вагою 3850 грами та зростом 51,5 сантиметра. Таня Пренткович поділилась серією фото з лікарняної палати. На світлинах присутній і її обранець – підприємець Андрій Гонковський.

Доця,

– коротко підписала фото блогерка.

У коментарях під дописом Таню та Андрія привітали з народженням донечки ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк, художниця Софія Морозюк, інфлюєнсерка Даша Квіткова, блогерка Наталі Литвин та інші.

В інстаграм-сторіс Пренткович написала, що пологи були легкими, і пообіцяла поділитись подробицями. Блогерка зазначила, що народжувала в Португалії в Hospital CUF Porto.

Таня Пренткович втретє стала мамою / Скриншот з інстаграму

Пренткович поділилась відео з пологів:

Таня Пренткович народила дівчинку / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що Таня Пренткович оголосила про вагітність у вересні минулого року.

Що відомо про особисте життя Тані Пренткович