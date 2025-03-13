Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою
- Таня Пренткович втретє стала мамою, народивши дівчинку 12 березня з вагою 3850 грамів та зростом 51,5 см.
- Блогерка поділилася першими фото новонародженої в Instagram та зазначила, що народжувала в Португалії в Hospital CUF Porto.
Скандальна українська блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою. Вчора, 12 березня, вона народила дівчинку.
У своєму інстаграмі Пренткович опублікувала перші фото новонародженої дитини, передає 24 Канал. Крім того, блогерка розсекретила параметри донечки.
До речі Зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж на Мальдівах і показала фото з весілля
Дівчинка народилася з вагою 3850 грами та зростом 51,5 сантиметра. Таня Пренткович поділилась серією фото з лікарняної палати. На світлинах присутній і її обранець – підприємець Андрій Гонковський.
Доця,
– коротко підписала фото блогерка.
У коментарях під дописом Таню та Андрія привітали з народженням донечки ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк, художниця Софія Морозюк, інфлюєнсерка Даша Квіткова, блогерка Наталі Литвин та інші.
В інстаграм-сторіс Пренткович написала, що пологи були легкими, і пообіцяла поділитись подробицями. Блогерка зазначила, що народжувала в Португалії в Hospital CUF Porto.
Пренткович поділилась відео з пологів:
Нагадаємо, що Таня Пренткович оголосила про вагітність у вересні минулого року.
Що відомо про особисте життя Тані Пренткович
- Нагадаємо, що Таня Пренткович була у шлюбі з Орестом Мурієм, від якого народила сина Івана. Згодом подружжя розлучилося через зради чоловіка.
- Новим обранцем блогерки став підприємець Андрій Гонковський. У липні 2022 року у пари народився син Адам. Тож це вже друга спільна дитина для Пренткович та її коханого.
- На початку 2024 року Гонковський та Пренткович потрапили у скандал. Річ у тім, що чоловіка помітили на відпочинку на Мальдівах зі сім'єю. Спершу він виїхав у Польщу як волонтер, аби взяти участь у благодійному заході. Пара нарвалася на критику, тому після цього прийняла рішення залишитися за кодоном.