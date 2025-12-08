Вони для мене фальшиві, – Тарас Тополя різко висловився про пісні Тіни Кароль

Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя висловився про творчість Тіни Кароль. Чоловік зазначив, що артистка чудово володіє вокалом, але її репертуар йому не подобається.

Про це Тополя заявив у шоу "Критиканти". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music.

Звісно, іноді це вже переходить в якусь категорію спорту. Ультразвук, продемонструвати всі октави. Тобто десь творчість переходить у спорт, але вона може собі це дозволити,

– сказав Тарас Тополя.

Лідер гурту АНТИТІЛА зазначив, що йому імпонує Кароль, адже вона співає українською, перебуває в Україні, проявляє патріотичну позицію і допомагає військовим. Тополя вдячний співачці за популяризацію українського контенту. Водночас Тополя зізнався, що йому "не заходять" пісні колеги.

Мабуть, тому що вони для мене фальшиві. Не вірю. Ось цей образ жертви, жертовності, ніжності, солодкого еротизму, таке все між крапельками м'яко, з такою щемливою подачею, а насправді вона ж хижак. У правильному, хорошому розумінні. Це розумний, хитрий хижак з досвідом. Це сильна жінка, яка ховається у своїй творчості. Це тигриця, яка ховається, маскується під роль жертви,

– вважає він.

Співак додав, що чекає, коли Кароль покаже справжню себе у творчості і "стане Мадонною", адже багато людей вважають її артисткою №1.

