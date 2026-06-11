Тарас Тополя відверто розповів, чому досі не готовий до нових стосунків
Торік український шоубізнес сколихнула новина про розлучення Тараса та Олени Тополь, які були в шлюбі 12 років та виховують трьох спільних дітей. Лідер гурту АНТИТІЛА висловився про своє особисте життя після розриву.
В інтерв'ю Марічці Падалко Тополя зізнався, що наразі не готовий до нових стосунків.
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Цей кластер поламаний – як чоловік, як потенційний партнер для когось у довготривалих стосунках – він поки вийшов з ладу (сміється – 24 Канал). А там побачимо,
– пояснив співак.
Тарас Тополя наразі не шукає серйозних стосунків, адже не готовий до них.
Для мене серйозні стосунки – це велика відповідальність. Я завжди казав, що любов – це робота. Робота над собою, робота над стосунками. Це енергетично й емоційно дуже затратний процес, на який ти йдеш добровільно, тому що є почуття і таке інше,
– вважає він.
Коли Марічка Падалко уточнила у співака, чи готовий він до несерйозних стосунків, той відповів: "Це вже інше". Тополя наголосив, що є батьком трьох дітей, тож на його плечах лежить велика відповідальність.
До того ж велику роль у житті Тараса грає гурт АНТИТІЛА. Чоловік не впевнений, що потенційна партнерка зможе прийняти, що діти та колектив – його пріоритети.
Водночас Тополя розповів, що отримує увагу від жінок в особистому спілкуванні та в листуваннях у соціальних мережах після розлучення, проте відмовляє їм.
Тому що внутрішньо та емоційно я далеко не готовий до наступних стосунків,
– пояснив Тарас.
Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн
Що треба знати про розлучення Тараса та Олени Тополь?
- Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення 1 грудня 2025 року. Вони повідомили, що ухвалили це рішення спільно, врегулювали всі майнові питання завчасно й надалі разом виховуватимуть дітей.
- Олена зізнавалась, що більше не хоче обговорювати колишнього чоловіка. Співачка навіть задумувалась про заміну прізвища, але це питання наразі для неї не в пріоритеті.
- Тарас розповідав, що колишня дружина заблокувала його в соціальних мережах. Водночас артист ділився, що не відчуває провини за те, як завершилися їхні стосунки.
- В інтерв'ю Марічці Падалко Тополя також зауважив, що залишив житло Олені та дітям, а сам переїхав на квартиру батька. Сини й донька інколи залишаються в нього на ніч.