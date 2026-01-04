Тарас Цимбалюк розповів, чому не склалися стосунки з переможницею "Холостяка"
- Тарас Цимбалюк і Надін Головчук вирішили розійтися після участі в "Холостяку".
- Актор зазначив, що на проєкті важко побудувати справжні стосунки через обмежений час на спілкування.
Тарасу Цимбалюку та переможниці "Холостяка-14", моделі Надін Головчук, не вдалося побудувати стосунки після участі в проєкті. Актор дав перше відверте інтерв'ю після закінчення проєкту, де розповів, чому вони з Надін більше не разом.
Крім того, він зізнався, чи зараз спілкується з дівчиною. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.
Після фіналу "Холостяка-14" Цимбалюк і Головчук роз'їхалися. Спершу вони підтримували зв'язок, але зрештою вирішили розійтися.
Були переписки, вони були такі альтернативні: "Привіт, як твої справи?". Там їх було не так багато. Я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час одне одного та на цьому треба все закінчити. І ми збіглися у взаємності, що дійсно це абсолютно не має ніякого сенсу,
– заявив Тарас.
Він вважає, що на "Холостяку" важко побудувати справжні стосунки, бо вони з учасницями проводять доволі мало часу разом.
За ці 15 годин, проведені під пильним наглядом камер і продюсера, людина, як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою їй тяжкувато, тому саме це є ключовим на проєкті – чому подавляюча більшість чоловіків не будують для себе реальний сімейний фундамент і не вступають у стосунки,
– заявив актор.
Він додав, що після "Холостяка" іноді ще переписувався з Надін і вважає їхнє спілкування цілком нормальним.
Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео
Що ще Надін і Тарас говорили про їхні стосунки після проєкту "Холостяк"?
- Цимбалюк після участі в реаліті мав ще одну роботу – він знімався у фільмі, тож з дівчиною зустрічався доволі рідко. Іноді Надін приїжджала на гастролі до Тараса, проте кожна наступна зустріч, як розповів актор, давала відчуття, ніби вони "намагаються штучно щось запустити".
- Дівчина розповіла, що участь в "Холостяку" негативно відобразилася на її емоційному стані, тож вона не мала ресурсу на будування стосунків з Тарасом.
- Надін досі до кінця не відновилася. Вона розповіла, що займається з психологом після участі в проєкті.