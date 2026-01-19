На фоні чуток про роман: Цимбалюк і Світлицька відпочивають разом у Буковелі

Тараса Цимбалюка й Олену Світлицьку вже певний час підозрюють у романі. Актори наразі не підтверджують і не спростовують чутки, проте продовжують їх підігрівати, проводячи час разом.

Днями Тарас і Олена були разом у Львові, а тепер відправилися у Карпати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Цимбалюка.

До речі Цимбалюк і Світлицька продовжують підігрівати чутки про таємний роман

Тарас Цимбалюк опублікував відео з Оленою Світлицькою, в якому вони їдуть у машині, а навколо видніються неймовірні краєвиди. Жінка не стримала емоцій, дивлячись на красу природи, і заплакала.

Актори приїхали на відпочинок у Буковель, де, до речі, святкували Новий рік. Цимбалюк повідомив, що зупинився в Glacier Premium Apartments. Ймовірно, туди заселилася й Світлицька.

Тарас Цимбалюк у Буковелі / відео з інстаграму актора

Олена у своєму інстаграмі також ділиться контентом з Карпат. У сториз акторка розповіла, що приїхала у Буковель, щоб покататися на лижах, але не може цього зробити, адже її турбує кашель.

Олена Світлицька хворіє / відео з інстаграму акторки

Цимбалюку і Світлицькій приписують роман: головне