Цимбалюк засвітився на публіці з акторкою, з якою йому приписують роман
- Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька з'явилися разом на показі серіалу "Тиха Нава", що підігріло чутки про їхній роман.
- Блогер Богдан Беспалов заявив, що актори мають стосунки, але Світлицька раніше спростувала ці чутки.
Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька підігріли чутки про свій роман. Актори засвітилися разом на показі оригінального серіалу у стилі true crime від Київстар ТБ "Тиха Нава", який пройшов у Києві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Цимбалюк і Світлицька потрапили на камери.
Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька сиділи разом під час показу першої серії серіалу "Тиха Нава". За словами гостей заходу, актори трималися разом, не уникали камер і поводилися розслаблено.
Відомо, що Тарас і Олена проводять доволі багато часу разом. Раніше блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомляв, що між акторами був роман. Учора у своєму телеграм-каналі він написав, що Цимбалюк і Світлицька зійшлися.
За словами Беспалова, свого часу Олена розлучилася з чоловіком заради Тараса Цимбалюка, однак він пішов від акторки до дизайнерки й бізнесвумен Світлани Готочкіної.
Водночас Світлицька спростовувала чутки про роман з Цимбалюком, а нещодавно, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, акторка зізналась, що перебуває у стосунках, але ім'я обранця не розкрила.
Зауважимо! Наразі знаменитості не коментували чутки про роман.
Що відомо про шлюб Світлицької та останні стосунки Цимбалюка?
Нагадаємо, що в січні 2025 року Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком Миколою. Вони були разом понад 10 років і виховують двох донечок.
Тарас Цимбалюк був головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк". У фіналі він обрав модель із Хмельницького Надін Головчук. Після завершення реаліті-шоу пара не змогла зберегти стосунки.
Напередодні "Холостяка" Цимбалюк розійшовся зі Світланою Готочкіною, однак уже навіть коли проєкт вийшов на екрани, ходили чутки, що вони досі разом.
На початку січня 2026 року бізнесвумен нарешті розставила всі крапки над "і". Світлана заявила, що вони з Тарасом не разом, але поділилась, що кілька разів сходилися і розходилися.