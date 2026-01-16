Цимбалюк засвітився на публіці з акторкою, з якою йому приписують роман

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька підігріли чутки про свій роман. Актори засвітилися разом на показі оригінального серіалу у стилі true crime від Київстар ТБ "Тиха Нава", який пройшов у Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Цимбалюк і Світлицька потрапили на камери.

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька сиділи разом під час показу першої серії серіалу "Тиха Нава". За словами гостей заходу, актори трималися разом, не уникали камер і поводилися розслаблено.

Цимбалюк і Світлицька на показі серіалу "Тиха Нава" / Фото ТСН

Відомо, що Тарас і Олена проводять доволі багато часу разом. Раніше блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомляв, що між акторами був роман. Учора у своєму телеграм-каналі він написав, що Цимбалюк і Світлицька зійшлися.

За словами Беспалова, свого часу Олена розлучилася з чоловіком заради Тараса Цимбалюка, однак він пішов від акторки до дизайнерки й бізнесвумен Світлани Готочкіної.

Водночас Світлицька спростовувала чутки про роман з Цимбалюком, а нещодавно, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, акторка зізналась, що перебуває у стосунках, але ім'я обранця не розкрила.

Зауважимо! Наразі знаменитості не коментували чутки про роман.

Що відомо про шлюб Світлицької та останні стосунки Цимбалюка?