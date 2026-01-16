Укр Рус
Українські зірки Цимбалюк засвітився на публіці з акторкою, з якою йому приписують роман
16 січня, 13:16
Цимбалюк засвітився на публіці з акторкою, з якою йому приписують роман

Марія Примич
Основні тези
  • Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька з'явилися разом на показі серіалу "Тиха Нава", що підігріло чутки про їхній роман.
  • Блогер Богдан Беспалов заявив, що актори мають стосунки, але Світлицька раніше спростувала ці чутки.

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька підігріли чутки про свій роман. Актори засвітилися разом на показі оригінального серіалу у стилі true crime від Київстар ТБ "Тиха Нава", який пройшов у Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Цимбалюк і Світлицька потрапили на камери.

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька сиділи разом під час показу першої серії серіалу "Тиха Нава". За словами гостей заходу, актори трималися разом, не уникали камер і поводилися розслаблено.

Цимбалюк і Світлицька на показі серіалу "Тиха Нава" / Фото ТСН

Відомо, що Тарас і Олена проводять доволі багато часу разом. Раніше блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомляв, що між акторами був роман. Учора у своєму телеграм-каналі він написав, що Цимбалюк і Світлицька зійшлися.

За словами Беспалова, свого часу Олена розлучилася з чоловіком заради Тараса Цимбалюка, однак він пішов від акторки до дизайнерки й бізнесвумен Світлани Готочкіної. 

Водночас Світлицька спростовувала чутки про роман з Цимбалюком, а нещодавно, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, акторка зізналась, що перебуває у стосунках, але ім'я обранця не розкрила.

Зауважимо! Наразі знаменитості не коментували чутки про роман.

Що відомо про шлюб Світлицької та останні стосунки Цимбалюка?

  • Нагадаємо, що в січні 2025 року Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком Миколою. Вони були разом понад 10 років і виховують двох донечок.

  • Тарас Цимбалюк був головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк". У фіналі він обрав модель із Хмельницького Надін Головчук. Після завершення реаліті-шоу пара не змогла зберегти стосунки.

  • Напередодні "Холостяка" Цимбалюк розійшовся зі Світланою Готочкіною, однак уже навіть коли проєкт вийшов на екрани, ходили чутки, що вони досі разом.

  • На початку січня 2026 року бізнесвумен нарешті розставила всі крапки над "і". Світлана заявила, що вони з Тарасом не разом, але поділилась, що кілька разів сходилися і розходилися.