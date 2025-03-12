Приїхала до Києва: Тарас Цимбалюк вперше за довгий час показав свою маму
- Тарас Цимбалюк поділився рідкісним сімейним фото з мамою, яка приїхала до нього в Київ.
- Користувачі соціальних мереж відреагували на сімейне фото.
Тарас Цимбалюк поділився рідкісним сімейним знімком. Актор вперше за тривалий час показав фанам, який вигляд має його мама.
Тарас Цимбалюк поділився, що мама завітала до нього в гості у Київ. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку актора.
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У столиці Тарас та Тетяна Василівна зробили спільне фото. Актор позував у широких штанах, кедах та чорній шкіряній куртці. Його мама теж обрала стильне вбрання у коричнево-бордових відтінках – прямих штанах, кофтинці та короткій куртці, доповнивши образ сумкою.
Матуся приїхала,
– лаконічно повідомив Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк з мамою / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка
Користувачі вподобаннями та коментарями відреагували на сімейне фото Тараса Цимбалюка й засипали їх компліментами:
- "Біля мами такий скромний";
- "Дуже гарна мама";
- "Такий великий маленький хлопчик поруч з мамою";
- "Сумує мама за сином";
- "Які стильні";
- "Яка шикарна жінка, тепер все зрозуміло, в кого ви вдалися".
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