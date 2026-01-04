Думав про Свєтулю, – Цимбалюк вперше прокоментував участь в "Холостяку" і стосунки з Готочкіною

До участі в проєкті "Холостяк" Тарас Цимбалюк перебував у стосунках з рестораторкою та дизайнеркою Світланою Готочкіною. Після початку шоу в мережі ходили чутки, нібито Тарас досі з нею зустрічається, а на "Холостяк" прийшов лише заради медійності та грошей.

Цималюк вперше прокоментував ці думки користувачів в новому інтерв'ю. Зокрема, він зізнався, чи зараз перебуває у стосунках зі Світланою і чи справді їхні розрив був спланований через участь актора у шоу. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.

Не пропустіть Після пост-шоу: у мережі шиперять Цимбалюка і фіналістку "Холостяка"

Тарас розповів, що стосунки з Готочкіною були одним із найяскравіших і найглибших епізодів його життя. Під кінець 2024 року вони посварилися і прийняли емоційне рішення розійтися. Однією із причин розриву, за словами актора, була не готовність йти на компроміси ні з його сторони, ні зі сторони жінки.

Приблизно в кінці січня, на початку лютого, йому прийшла пропозиція про участь в реаліті "Холостяк".

Моє погодження було в принципі через те, що я шукав якогось нового нейронного зв'язку, щоб переключитись від Свєтулі. Я знав, що це мене відволіче і я сконцентруюсь на чомусь альтернативному. Коли я прийшов до дівчат я вже був сфокусований на проєкті, але коли це все погоджувалось, це ж довгий період, ясно, що я ще думав про Свєтулю,

– заявив Цимбалюк.

Тарас додав, що в них з колишньою дівчиною були спроби відновити стосунки, але нічого не вийшло. Зараз пара не разом.

Цимбалюк також прокоментував зустрічі з Готочкіною під час зйомок "Холостяка": він підтвердив, що один раз бачився зі Світланою у закладі в центрі Києва та відвідав презентацію її нового бренду GOT'S label, де пройшовся подіумом у вбранні від бренду. За словами актора, це була підтримка подруги, а не романтичний жест.

Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео онлайн

Як Тарас Цимбалюк познайомився зі Світланою Готочкіною?