Світлана Готочкіна заінтригувала, чи важко їй приховувати стосунки з Тарасом Цимбалюком
- Світлана Готочкіна натякнула на можливі стосунки з Тарасом Цимбалюком, коментуючи чутки неоднозначними висловлюваннями.
- Цимбалюка бачили на презентації колекції Світлани, де він пройшовся подіумом у її вбранні, що підкріплює спекуляції про їхні стосунки.
Світлана Готочкіна – бізнесвумен і колишня дівчина головного холостяка країни – Тараса Цимбалюка. Як відомо, уже незабаром глядачі дізнаються, кого із дівчат обрав актор, однак далеко не всі вірять у картину на екрані.
Чимало людей підозрює, що актор досі перебуває у стосунках зі Світланою, адже їх чимало разів бачили разом, як після розставання, так і під час знімань проєкту "Холостяк". Цього разу у бізнесвумен читачі напряму поцікавились про стосунки з Цимбалюком, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Готочкіної.
Читайте також Наталка Денисенко відреагувала на слова куми Мішиної, яка звинуватила її у брехні
Світлана стала на шлях, щоб підігріти чутки про роман зі своїм ексом. Підписники цікавились у блогерки саме про стосунки з Цимбалюком. Бізнесвумен відповіла доволі неоднозначно.
У порівнянні з правдою серіал "Санта-Барбара" здасться нецікавим, – заінтригувала жінка.
Хтось із користувачів поцікавився, чи не складної їй "шифруватись" з Тарасом, у той час, коли по телебаченню транслюють "Холостяк". Світлана ж відповіла чи то з нотами сарказму, або ж таки дійсно підтвердила, що дещо між ними із Цимбалюком таки є.
Ні, нормально. Не переживайте,
– відписала Готочкіна.
Що цікаво, у вересні Тараса Цимбалюка помічали у компанії Світлани. Він відвідав презентацію колекції бренду своєї колишньої дівчини та пройшовся подіумом у її вбранні. Відповідні фото він публікував у своєму інстаграмі.
Що відомо про стосунки Готочкіної й Цимбалюка?
- Пара познайомилась завдяки спільній подрузі. У 2023 році відбулось знайомство з батьками актора, а у 2024 – пара відсвяткувала два роки стосунків. Та на початку 2025 року поширились перші чутки, що Тарас і Світлана більше не разом.
- Ні Тарас, ні Світлана публічно не коментували завершення стосунків. А у квітні 2025 року стало відомо, що Цимбалюк новий головний герой проєкту "Холостяк".
- Днями, 16 грудня, актор святкував день народження. Тарасу Цимбалюку виповнилось 36 років. Раптом у мережі з'явилось привітання від Світлани. Вона опублікувала спільне фото з чоловіком, на якому він обіймає її за плечі, а також додала текст.