Фіналістка "Холостяка" відповіла, чи готова дати другий шанс Цимбалюку
- Анастасія Половинкіна заявила, що не спробувала б знову побудувати стосунки з Тарасом Цимбалюком.
- Вони несподівано зустрілися вчора в Києві, але не поділилися подробицями зустрічі.
Фіналістка 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" відповіла, чи дала б другий шанс Тарасу Цимбалюку. Також дівчина неочікувано показалася у компанії актора, опублікувавши їхнє спільне фото.
Про Цимбалюка Половинкіна заговорила у проєкті "Квіткова ревізія". Новий випуск вийшов сьогодні на ютуб-каналі блогерки Анастасії Скальницької.
До речі Фіналістка "Холостяка-14" укотре натякнула на стосунки з відомим співаком: романтичне фото
Анастасія Половинкіна зізналась, що не спробувала б знову побудувати стосунки з Тарасом Цимбалюком, якби він зараз проявив ініціативу. Блогерка зауважила, що їхня історія завершилась.
Ми вже все проговорили. Ми знаємо одне одного як люди. Ми розмовляли про цінності, про бачення одне одного. Я нічого поганого не можу про нього сказати. Офігенний тип. Можна спілкуватися, але я себе не бачу більше у відносинах,
– пояснила вона.
Анастасія Половинкіна у проєкті "Квіткова ревізія": дивіться відео онлайн
Зазначимо, що вчора Анастасія і Тарас неочікувано зустрілися. Спершу актор запитав у сториз, хто є у центрі Києва, а згодом Половинкіна поширила фотографію з ним, яку вони зробили у дзеркалі.
Водночас ні Цимбалюк, ні Половинкіна, не поділились жодними подробицями.
З ким Анастасії Половинкіній приписують роман?
Нагадаємо, вже довгий час Анастасії Половинкіній приписують роман зі співаком Віталієм Островським.
На початку січня 2026 року вони разом відпочивали у Буковелі та Одесі. У мережі навіть спливла фотографія, на якій фіналістка "Холостяка-14" цілується зі співаком.
Згодом Половинкіна розповіла, що вони з Островським познайомились ще до проєкту. Однак дівчина не відповіла на питання, які стосунки їх пов'язують: дружні чи романтичні.
У "Квітковій ревізії" Анастасія сказала, що вони з Віталієм просто спілкуються, і поділилась, що наразі не перебуває у стосунках.