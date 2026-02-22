О Цимбалюке Половинкина заговорила в проекте "Цветочная ревизия". Новый выпуск вышел сегодня на ютуб-канале блогера Анастасии Скальницкой.
Анастасия Половинкина призналась, что не попыталась бы снова построить отношения с Тарасом Цимбалюком, если бы он сейчас проявил инициативу. Блогерша заметила, что их история завершилась.
Мы уже все проговорили. Мы знаем друг друга как люди. Мы разговаривали о ценностях, о видении друг друга. Я ничего плохого не могу о нем сказать. Офигенный тип. Можно общаться, но я себя не вижу больше в отношениях,
– объяснила она.
Отметим, что вчера Анастасия и Тарас неожиданно встретились. Сначала актер спросил в сториз, кто есть в центре Киева, а впоследствии Половинкина распространила фотографию с ним, которую они сделали в зеркале.
В то же время ни Цимбалюк, ни Половинкина, не поделились никакими подробностями.
Тарас Цимбалюк спросил, есть ли кто-то в центре Киева / Скриншот из инстаграма актера
Половинкина встретилась с Цимбалюком / Скриншот из инстаграма девушки
С кем Анастасии Половинкиной приписывают роман?
Напомним, уже долгое время Анастасии Половинкиной приписывают роман с певцом Виталием Островским.
В начале января 2026 года они вместе отдыхали в Буковеле и Одессе. В сети даже всплыла фотография, на которой финалистка "Холостяка-14" целуется с певцом.
Впоследствии Половинкина рассказала, что они с Островским познакомились еще до проекта. Однако девушка не ответила на вопрос, какие отношения их связывают: дружеские или романтические.
В "Цветочной ревизии" Анастасия сказала, что они с Виталием просто общаются, и поделилась, что пока не находится в отношениях.