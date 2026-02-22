О Цимбалюке Половинкина заговорила в проекте "Цветочная ревизия". Новый выпуск вышел сегодня на ютуб-канале блогера Анастасии Скальницкой.

Анастасия Половинкина призналась, что не попыталась бы снова построить отношения с Тарасом Цимбалюком, если бы он сейчас проявил инициативу. Блогерша заметила, что их история завершилась.

Мы уже все проговорили. Мы знаем друг друга как люди. Мы разговаривали о ценностях, о видении друг друга. Я ничего плохого не могу о нем сказать. Офигенный тип. Можно общаться, но я себя не вижу больше в отношениях,

– объяснила она.

Анастасия Половинкина в проекте "Цветочная ревизия": смотрите видео онлайн

Отметим, что вчера Анастасия и Тарас неожиданно встретились. Сначала актер спросил в сториз, кто есть в центре Киева, а впоследствии Половинкина распространила фотографию с ним, которую они сделали в зеркале.

В то же время ни Цимбалюк, ни Половинкина, не поделились никакими подробностями.

Тарас Цимбалюк спросил, есть ли кто-то в центре Киева / Скриншот из инстаграма актера

Половинкина встретилась с Цимбалюком / Скриншот из инстаграма девушки

С кем Анастасии Половинкиной приписывают роман?