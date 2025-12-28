Цимбалюк неочікувано звернувся до фіналістки "Холостяка": "Обіймаю тебе"
- Тарас Цимбалюк вибрав Надін Головчук у фіналі "Холостяка", попрощавшись з Анастасією Половинкіною.
- Після фіналу Цимбалюк звернувся до Половинкіної в коментарях під її інстаграм-дописом, написавши: "Обіймаю тебе, моя хороша!"
26 грудня Тарас Цимбалюк зробив головний вибір на проєкті "Холостяк". Обраницею актора стала модель із Хмельницького Надін Головчук, а попрощався він з проєктною менеджеркою Анастасією Половинкіною.
Після фіналу Цимбалюк неочікувано звернувся до Половинкіної. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дівчини.
Анастасія Половинкіна опублікувала в інстаграмі допис, де висловилася про вибір головного героя "Холостяка". Дівчина зізналась, що остання церемонія була важкою, і що Тарас Цимбалюк зробив їй боляче.
Водночас фіналістка проєкту подякувала актору за розмови, за жарти й за те, що дав зрозуміти, якою вона може бути "ніжною поряд з чоловіком". Їхню зустріч Анастасія назвала "фантомною".
Половинкіна зазначила, що зараз приймає вибір Цимбалюка "з вдячністю". У коментарях під дописом актор неочікувано звернувся до дівчини.
Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш,
– написав він.
Як Анастасія відреагувала на рішення Цимбалюка у фіналі?
Нагадаємо, що у фіналі проєкту Тарас Цимбалюк сказав, що часто не відчував від Анастасії ініціативи, яка є важливою для нього у стосунках. Так, актор подякував дівчині й попрощався з нею.
"Я закохалася. Дихати не можу. Хочу відірвати все каміння з цієї сукні. Не розумію. Тому що він бачить погано і відчуває людей. Не мені з цим вибором жити. Це, знаєш, коли ти не хотіла розкриватися, щоб не було боляче, але так і вийшло. Це паскудний день", – заявила Половинкіна після прощання з чоловіком.