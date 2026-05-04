TAYANNA вразила рідкісними кадрами з 13-річним сином-красенем

Українська співачка TAYANNA, яка написала хіт "Фантастична жінка", виховує 13-річного сина Даніеля.

Артистка нечасто ділиться моментами з ним у соцмережах, однак цього разу зробила виняток. Напередодні прем'єри нової композиції виконавиця опублікувала в інстаграмі тепле відео із сином.

У ролику Тетяна Решетняк (справжнє ім'я співачки) ніжно обіймає та цілує Даніеля, а також дуркує з ним. Фоном звучить її нова пісня "Мама", записана у дуеті з Lady Kira.

Пісня про ту, чия усмішка – оберіг, а обійми лікують навіть тоді, коли болить душа. Це більше, ніж музика. Це вдячність. Це любов. Це життя,

– писала Lady Kira.

Реліз треку запланований на 5 травня – напередодні Дня матері, який у 2026 році припадає на 10 травня.

Відомо, що TAYANNA виховує сина самостійно. Батько Даніеля – саундпродюсер Єгор Глєбов. Їхні стосунки тривали близько трьох років, однак завершилися розривом. Раніше співачка зізнавалася, що у стосунках була зрада і чоловік навіть підіймав на неї руку. За її словами, Єгор рідко спілкується з сином.

Напередодні в інтерв'ю Лєрі Татарчук TAYANNA розповідала, що певний час картала себе за те, що виховує сина одна, але пізніше змогла відпустити ці думки й прийняла ситуацію. Після цього і Даніель став спокійнішим.

Телеведуча Ольга Фреймут показала нові фото 9-річного сина Валерія та 8-річної доньки Євдокії, які нині мешкають у Лондон. Вона розповіла, що влітку діти планують приїхати до України та поїхати в табір.

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь нещодавно вперше стала мамою та вже встигла поділитися з підписниками кадрами з новонародженою донькою.

Також акторка і ведуча Олена Кравець опублікувала рідкісне селфі зі своїми 9-річними двійнятами – Катею та Іваном. На знімку діти позують у вишиванках.