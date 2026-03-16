У розкішній червоній сукні: Кайлі Дженнер сяяла на Оскарі поруч з Тімоті Шаламе

У ніч з 15 на 16 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії Оскар-2026. Серед номінантів на "Найкращу чоловічу роль" був Тімоті Шаламе, якого супроводжувала кохана Кайлі Дженнер.

Закохані не соромилися демонструвати почуття, ніжно трималися за руки та щиро усміхалися, пише 24 Канал.

Кайлі Дженнер прийшла на Оскар з Тімоті Шаламе

Світська левиця підтримала коханого у дуже важливий для нього вечір. Кайлі одягнула розкішну червону сукню, що буквально сяяла та вдало підкреслила фігуру. Доповнила цей одяг взуттям на підборах, червоним клатчем та розкішними прикрасами. На обличчі в Дженнер був макіяж у нюдових тонах, а фірмова укладка довершила образ.

Тімоті обрав для цього вечора total white аутфіт. Він щиро усміхався, тримав обраницю за руку та насолоджувався церемонією.



Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на Оскарі-2026 / Фото Getty Images



