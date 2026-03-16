У розкішній червоній сукні: Кайлі Дженнер сяяла на Оскарі поруч з Тімоті Шаламе
- Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе разом відвідали церемонію Оскар-2026, де Шаламе був номінантом на "Найкращу чоловічу роль".
У ніч з 15 на 16 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії Оскар-2026. Серед номінантів на "Найкращу чоловічу роль" був Тімоті Шаламе, якого супроводжувала кохана Кайлі Дженнер.
Закохані не соромилися демонструвати почуття, ніжно трималися за руки та щиро усміхалися, пише 24 Канал.
Кайлі Дженнер прийшла на Оскар з Тімоті Шаламе
Світська левиця підтримала коханого у дуже важливий для нього вечір. Кайлі одягнула розкішну червону сукню, що буквально сяяла та вдало підкреслила фігуру. Доповнила цей одяг взуттям на підборах, червоним клатчем та розкішними прикрасами. На обличчі в Дженнер був макіяж у нюдових тонах, а фірмова укладка довершила образ.
Тімоті обрав для цього вечора total white аутфіт. Він щиро усміхався, тримав обраницю за руку та насолоджувався церемонією.
Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на Оскарі-2026 / Фото Getty Images
Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на Оскарі-2026 / Фото Getty Images
Що відомо про роман Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер?
- Актор познайомився з Кайлі під час показу Жана-Поля Готьє на Тижні моди в Парижі. У квітні 2023 року знаменитості закрутили роман.
- Ці стосунки викликали шалений ажіотаж серед шанувальників актора, які не надто приязно ставляться до Дженнер. Однак, як повідомляли джерела, наближені до пари, реакція громадськості ніяк не впливає на почуття між зірками.
- У середині листопада 2025 з'явились чутки про розрив пари. Тоді інсайдер заявляв, що актор "кинув" підприємицю.
- Та вже через місяць Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер спростували ці чутки, з'явившись разом на прем'єрі фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій", де Тімоті зіграв головну роль.