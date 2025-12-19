Тімур Мірошниченко зізнався, що переживав кризи у шлюбі й розповів, чому дружина йшла від нього

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, адвокатка Інна Мірошниченко, вже понад 6 років перебувають у стосунках. За цей час у пари виникали кризові моменти. Жінка навіть йшла від коханого декілька разів.

Про те, чому Інна покидала Тімура він розповів у новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Мирослави Мандзюк, передає 24 Канал.

Як виявилося, перші випадки, коли жінка йшла від телеведучого були ще на початку їхніх стосунків.

Ми трішки загуляли. Я вже відвик, що треба, наприклад, мамі написати, що я зранку буду, а тут треба Інні написати. Вона переживала, що я не повернуся чи що я там бозна-чим займаюся. А ми просто з пацанами гуляли. У мене розрядився телефон, у мене закриття фестивалю було, які повідомлення… Вдруге було те саме,

– розповів шоумен.

Під час шлюбу Інна теж декілька разів йшла від чоловіка, проте тоді причиною стали побутові проблеми.

Також пара стикнулася з випробуваннями після народження першої донечки Мії.

Інні було дуже складно: гормональні гойдалки, післяпологова депресія і все інше. Це був складний період. З кожною новою дитиною з'являються нові виклики. Поки побут переналаштовується під нові обставини, виникають кризові моменти. Інна дуже палка, вона емоційно вибухова, я виважений. Мені треба все обміркувати перед тим, як ухвалити рішення, в Інни одразу,

– поділився телеведучий.

Для довідки! Подружжя виховує чотирьох спільних дітей: Мію, Марка, а також всиновлених Марселя та Ангеліну.

