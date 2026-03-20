Тіна Кароль оголосила перший концерт у Палаці спорту

Тіна Кароль оголосила всеукраїнський тур та великий сольний концерт у київському Палаці спорту. Народна артистка України презентує довгоочікуваний альбом "Кохання. Сльози. Маніфест", який випустила сьогодні.

Про це Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Всеукраїнський тур Тіни Кароль "Кохання. Сльози. Маніфест" розпочнеться 22 серпня у Чернівцях. Наступний виступ відбудеться 19 вересня у київському Палаці спорту. Співачка приїде ще у 15 міст України:

Черкаси – 9 жовтня

– 9 жовтня Кропивницький – 10 жовтня

– 10 жовтня Полтава – 11 жовтня

– 11 жовтня Дніпро – 12 жовтня

– 12 жовтня Луцьк – 16 жовтня

– 16 жовтня Тернопіль – 17 жовтня

– 17 жовтня Рівне – 18 жовтня

– 18 жовтня Житомир – 19 жовтня

– 19 жовтня Одеса – 22 жовтня

– 22 жовтня Миколаїв – 23 жовтня

– 23 жовтня Вінниця – 25 жовтня

– 25 жовтня Львів – 27 жовтня

– 27 жовтня Біла Церква – 31 жовтня

– 31 жовтня Хмельницький – 1 листопада

– 1 листопада Івано-Франківськ – 2 листопада

До альбому "Кохання. Сльози. Маніфест" увійшло 33 пісні – як нові треки, так і україномовні версії її хітів, зокрема "Полюси", "Життя продовжується", "Здатись ти завжди встигнеш", "Вище хмар", "Люблю його".

"Кохання. Сльози. Маніфест" відображає внутрішню логіку туру й обʼєднує в собі філософію всієї моєї творчості. Пісні ніколи не народжуються як завдання чи концепція – вони завжди починаються з почуттів. Переосмислення пісень українською стало природним продовженням внутрішнього натхнення,

– поділилась Кароль.

