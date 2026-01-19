Тіна Кароль вперше прокоментувала чутки про те, що пісня "У нас немає світла" замовлена владою

Днями співачка Тіна Кароль нарвалася на хейт в мережі після нового відео в соцмережах. Вона зняла веселий ролик під пісню "У нас немає світла".

Користувачі соцмереж обурилися, вважаючи його насмішкою над енергетичною кризою в Україні та замовною піснею від влади. Артистка вперше відповіла на ці закиди від хейтерів. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Тіни Кароль.

Вас також може зацікавити У мережу "злили" інтимні відео Олени Тополі: співачка зробила важливу заяву

Співачка пояснила, що трек "У нас немає світла" – це не її пісня і спростувала чутки про те, що композиція є замовною від влади, назвавши їх "цілковитою дурнею". Вона зазначила, що хотіла, аби її виконання треку хоча б трохи додало світла у душі слухачів.

Холодно, неприємно та сумно абсолютно усім однаково. Так, у мене є генератор. Я його заправляю за власні кошти. Це дорого. Так, як і всі, боремося з кризою,

– додала Тіна Кароль.

Співачка зазначила, що всі коментарі та боти, які поширюють звинувачення в її бік, ретельно відстежуються, і закликала фанів не йти на поводу у провокацій.



Тіна Кароль відреагувала на хейт через пісню "У нас немає світла" / Скриншот з телеграм-каналу

Про яке відео Тіни Кароль йдеться?

Три дні тому артистка запостила ролик, де співає:

У нас немає світла та в нас є тепло

У нас нема тепла та в нас є добро

У нас нема води та в нас є ми

У нас немає світла та в нас є тепло

І ми переможемо будь-яке зло

Під публікацією вона написала: "Нехай ця пісня стане вам у негоді підтримкою та розвіє смуток".

Що відомо про трек "У нас немає світла"?

Композиція ще 2 роки тому вийшла на ютуб-каналі Danylo Music.

Її у 2022 році написав композитор Данило Городецький для свого весілля.

Автор в інстаграмі пояснив, що ця пісня про труднощі – відсутність світла, тепла та води – і, на противагу цьому, про людське тепло та доброту.

Зауважимо, що напередодні ми також писали матеріал про те, що Тіну Кароль захейтили після поїздки в Слов'янськ