Тіна Кароль вперше прокоментувала чутки про те, що пісня "У нас немає світла" замовлена владою
- Тіну Кароль критикують за відео з піснею "У нас немає світла", яке сприйняли як насмішку над енергетичною кризою в Україні.
- Співачка пояснила, що пісня не є її твором і не замовлена владою, а призначена для підтримки слухачів.
Днями співачка Тіна Кароль нарвалася на хейт в мережі після нового відео в соцмережах. Вона зняла веселий ролик під пісню "У нас немає світла".
Користувачі соцмереж обурилися, вважаючи його насмішкою над енергетичною кризою в Україні та замовною піснею від влади. Артистка вперше відповіла на ці закиди від хейтерів. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Тіни Кароль.
Співачка пояснила, що трек "У нас немає світла" – це не її пісня і спростувала чутки про те, що композиція є замовною від влади, назвавши їх "цілковитою дурнею". Вона зазначила, що хотіла, аби її виконання треку хоча б трохи додало світла у душі слухачів.
Холодно, неприємно та сумно абсолютно усім однаково. Так, у мене є генератор. Я його заправляю за власні кошти. Це дорого. Так, як і всі, боремося з кризою,
– додала Тіна Кароль.
Співачка зазначила, що всі коментарі та боти, які поширюють звинувачення в її бік, ретельно відстежуються, і закликала фанів не йти на поводу у провокацій.
Про яке відео Тіни Кароль йдеться?
Три дні тому артистка запостила ролик, де співає:
У нас немає світла та в нас є тепло
У нас нема тепла та в нас є добро
У нас нема води та в нас є ми
У нас немає світла та в нас є тепло
І ми переможемо будь-яке зло
Під публікацією вона написала: "Нехай ця пісня стане вам у негоді підтримкою та розвіє смуток".
Що відомо про трек "У нас немає світла"?
- Композиція ще 2 роки тому вийшла на ютуб-каналі Danylo Music.
- Її у 2022 році написав композитор Данило Городецький для свого весілля.
- Автор в інстаграмі пояснив, що ця пісня про труднощі – відсутність світла, тепла та води – і, на противагу цьому, про людське тепло та доброту.
Зауважимо, що напередодні ми також писали матеріал про те, що Тіну Кароль захейтили після поїздки в Слов'янськ