Тіна Кароль здивувала заявою: "Ще хочу донечку"
- Тіна Кароль спростувала чутки про схуднення за допомогою ліків для діабетиків.
- Вона заявила, що не використовувала їх, адже хоче народити доньку.
40-річна співачка Тіна Кароль має чудовий вигляд. З огляду на це її фігуру часто обговорюють в мережі.
Так, з'явилися чутки, нібито артистка схудла завдяки лікам для діабетиків. Тіна прокоментувала ці закиди. Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку співачки в Threads.
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Нещодавно Тіна Кароль взяла участь в Національному відборі на Євробачення-2025, як продюсерка пісенного конкурсу. До того ж вона виступила на сцені Нацвідбору. Зокрема, співачка з'явилася в обтислому комбінезоні з вирізом на животі, продемонструвавши відмінну фізичну форму та складну хореографію.
Після цього одна з користувачок мережі поширила відео, у якому стверджує, що Тіна Кароль, яка схильна до повноти, схудла не лише завдяки регулярним заняттям спортом та харчуванню, а й за допомогою препаратів, як-от "Оземпік".
Водночас знаменитість спростувала ці припущення.
Я тут, не засуджую, а кажу як є. Жодного з цих чарівних паличок не використовувала! Я ще хочу донечку, успіхів,
– наголосила виконавиця.
Для довідки! Тіна Кароль виховує 16-річного сина Веніаміна. Хлопець зараз навчається в Лондоні.
Що відомо про "Оземпік"
- Це рецептурний препарат у формі ін'єкцій. Його активна речовина – семаглутид – впливає на центри голоду в мозку та сповільнює процес травлення, що призводить до тривалого відчуття ситості.
- Препарат призначається лише за наявності медичних показань, таких як цукровий діабет другого типу або ожиріння з порушенням толерантності до вуглеводів.
- В Україні "Оземпік" офіційно не зареєстрований, проте доступні аналоги на основі ліраглутиду.
- Медики попереджають про численні побічні ефекти препарату, включаючи нудоту, проблеми з шлунково-кишковим трактом, ризик розвитку панкреатиту та ниркової недостатності.