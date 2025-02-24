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Show24 Українські зірки Тіна Кароль здивувала заявою: "Ще хочу донечку"
24 лютого, 16:00
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Тіна Кароль здивувала заявою: "Ще хочу донечку"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Тіна Кароль спростувала чутки про схуднення за допомогою ліків для діабетиків.
  • Вона заявила, що не використовувала їх, адже хоче народити доньку.

40-річна співачка Тіна Кароль має чудовий вигляд. З огляду на це її фігуру часто обговорюють в мережі. 

Так, з'явилися чутки, нібито артистка схудла завдяки лікам для діабетиків. Тіна прокоментувала ці закиди. Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку співачки в Threads.

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Нещодавно Тіна Кароль взяла участь в Національному відборі на Євробачення-2025, як продюсерка пісенного конкурсу. До того ж вона виступила на сцені Нацвідбору. Зокрема, співачка з'явилася в обтислому комбінезоні з вирізом на животі, продемонструвавши відмінну фізичну форму та складну хореографію.

Після цього одна з користувачок мережі поширила відео, у якому стверджує, що Тіна Кароль, яка схильна до повноти, схудла не лише завдяки регулярним заняттям спортом та харчуванню, а й за допомогою препаратів, як-от "Оземпік". 

Водночас знаменитість спростувала ці припущення. 

Я тут, не засуджую, а кажу як є. Жодного з цих чарівних паличок не використовувала! Я ще хочу донечку, успіхів,
– наголосила виконавиця.

Для довідки! Тіна Кароль виховує 16-річного сина Веніаміна. Хлопець зараз навчається в Лондоні.

Що відомо про "Оземпік" 

  • Це рецептурний препарат у формі ін'єкцій. Його активна речовина – семаглутид – впливає на центри голоду в мозку та сповільнює процес травлення, що призводить до тривалого відчуття ситості.
  • Препарат призначається лише за наявності медичних показань, таких як цукровий діабет другого типу або ожиріння з порушенням толерантності до вуглеводів.
  • В Україні "Оземпік" офіційно не зареєстрований, проте доступні аналоги на основі ліраглутиду.
  • Медики попереджають про численні побічні ефекти препарату, включаючи нудоту, проблеми з шлунково-кишковим трактом, ризик розвитку панкреатиту та ниркової недостатності. 